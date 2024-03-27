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Россияне атаковали Харьков авиабомбой — есть жертвы

27 марта 2024 16:27
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне атаковали Харьков авиабомбой - есть жертвы
Дым над городом после обстрела. Фото: соцсети
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Предварительно, оккупанты применили КАБ. На этот раз для ударов по Шевченковскому району города Харькова.

Об этом сообщает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

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Россияне нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова.

"Предварительно, российские террористы в очередной раз применили КАБ. На этот раз для ударов по Шевченковскому району города", — написал Мельник.

Россияне атаковали Харьков авиабомбой - есть жертвы - фото 1
Сообщение Сергея Мельника. Фото: скриншот

По словам мэра города Игоря Терехова, в городе есть погибшие и пострадавшие.

"В результате удара по Харькову погибли и ранены", — сообщил городской голова Игорь Терехов.

Россияне атаковали Харьков авиабомбой - есть жертвы - фото 2
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Напомним, что ночью в среду, 27 марта, вооруженные силы РФ в очередной раз нанесли удары по Купянску.

Также мы писали о том, что этой ночью взрывы раздавались и в Изюме на Харьковщине.

Харьков
обстрелы
Игорь Терехов
авиабомба

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