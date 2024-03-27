Россияне атаковали Харьков авиабомбой — есть жертвы
Предварительно, оккупанты применили КАБ. На этот раз для ударов по Шевченковскому району города Харькова.
Об этом сообщает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
Атака по Харькову
Россияне нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова.
"Предварительно, российские террористы в очередной раз применили КАБ. На этот раз для ударов по Шевченковскому району города", — написал Мельник.
По словам мэра города Игоря Терехова, в городе есть погибшие и пострадавшие.
"В результате удара по Харькову погибли и ранены", — сообщил городской голова Игорь Терехов.
Напомним, что ночью в среду, 27 марта, вооруженные силы РФ в очередной раз нанесли удары по Купянску.
Также мы писали о том, что этой ночью взрывы раздавались и в Изюме на Харьковщине.
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