Україна
Харків Росіяни атакували Харків дронами — є багато постраждалих

Росіяни атакували Харків дронами — є багато постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 10:41
Обстріл Харкова 24 січня — постраждали 15 людей
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/police_kh_region

Армія РФ у ніч проти 24 січня атакувала Харків ударними дронами. Під ворожим вогнем опинилися два райони міста, є постраждалі.

Про це повідомили у поліції Харківської області. 

Читайте також:

Обстріл Харкова 24 січня

У поліції розповіли, що цієї ночі окупанти обстрілювали Індустріальний та Немишлянський райони Харкова. Внаслідок цього постраждали 15 людей.

Атака на Харків 24 січня
Правоохоронець біля уламок дрона. Фото: t.me/police_kh_region
Обстріл Харкова 24 січня
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/police_kh_region

За даними правоохоронців, ворог атакував місто ударними безпілотниками. В результаті пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток та два медзаклади. На місцях спалахнули пожежі.

"Станом на 06:00 відомо, що різні травми отримали 15 громадян. Серед постраждалих — 12-річний хлопчик, який зазнав гострої стресової реакції", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, для допомоги постраждалим та документування воєнних злочинів на місця влучань виїхали всі профільні служби. Слідчі розпочали досудові розслідування за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни 2,5 години атакували Харків дронами. Понад десяток людей зазнали поранень, а деякі втратили своє житло.

За даними Зеленського, армія РФ випустила по Україні понад 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Під ударами були Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. 

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
