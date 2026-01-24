Обстрел Харькова 24 января — пострадали 15 человек

Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/police_kh_region

Армия РФ в ночь на 24 января атаковала Харьков ударными дронами. Под вражеским огнем оказались два района города, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Харькова 24 января

В полиции рассказали, что этой ночью оккупанты обстреливали Индустриальный и Немышлянский районы Харькова. В результате этого пострадали 15 человек.

Правоохранитель возле обломка дрона. Фото: t.me/police_kh_region

Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/police_kh_region

По данным правоохранителей, враг атаковал город ударными беспилотниками. В результате повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие и два медучреждения. На местах вспыхнули пожары.

"По состоянию на 06:00 известно, что различные травмы получили 15 граждан. Среди пострадавших — 12-летний мальчик, который получил острую стрессовую реакцию", — говорится в сообщении.

Как известно, для помощи пострадавшим и документирования военных преступлений на места попаданий выехали все профильные службы. Следователи начали досудебные расследования по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, этой ночью россияне 2,5 часа атаковали Харьков дронами. Более десятка человек получили ранения, а некоторые потеряли свое жилье.

По данным Зеленского, армия РФ выпустила по Украине более 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Под ударами были Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина.