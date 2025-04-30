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Росіяни атакували Харків дронами — постраждалих побільшало

30 квітня 2025 10:46
Анастасія Постоєнко - Редактор
Атака дронів по Харкову 29 квітня — яка кількість постраждалих
Постраждалі у Харкові. Фото: ДСНС Харківщини
Анастасія Постоєнко - Редактор

Унаслідок масованого нічного удару російських дронів-камікадзе по Харкову, що стався у ніч на 29 квітня, кількість постраждалих зросла до 47 осіб. У місті тривають рятувально-пошукові роботи. 

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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За інформацією ДСНС, під час атаки було зафіксовано щонайменше 13 пожеж у різних районах Харкова — зокрема у Салтівському, Слобідському, Київському та Шевченківському.

Внаслідок обстрілу зруйновано приватні житлові будинки, гаражі, господарчі споруди. Також пошкоджено багатоквартирні будинки, об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, адміністративні, виробничі й складські будівлі, а також легкові автомобілі.

До ліквідації наслідків удару було залучено 163 рятувальники та 34 одиниці спецтехніки. Для гасіння масштабних пожеж використовувався також пожежний потяг Укрзалізниці.

Попередньо повідомлялося про 45 постраждалих, серед яких двоє дітей. Зараз цифра зросла до 47 постраждалих. За уточненими даними, щонайменше п’ятеро людей відвезли до лікарень. Більшість із постраждалих зазнали поранень або гострої стресової реакції.

Нагадаємо, Новини.LIVE показали фото з місця атаки у Харкові — в місті в багатьох будинках було вибито вікна, пошкоджені автомобілі на паркомісцях. 

В ДСНС показали фото ліквідації наслідків російської атак по Харкову. 

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