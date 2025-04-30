Атака дронов по Харькову 29 апреля — какое количество пострадавших

Россияне атаковали Харьков дронами — пострадавших стало больше
В результате массированного ночного удара российских дронов-камикадзе по Харькову, произошедшего в ночь на 29 апреля, количество пострадавших возросло до 47 человек. В городе продолжаются спасательно-поисковые работы.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Последствия российских атак беспилотниками по Харькову
По информации ГСЧС, во время атаки было зафиксировано не менее 13 пожаров в разных районах Харькова — в частности в Салтовском, Слободском, Киевском и Шевченковском.
В результате обстрела разрушены частные жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки. Также повреждены многоквартирные дома, объекты критической и гражданской инфраструктуры, административные, производственные и складские здания, а также легковые автомобили.
К ликвидации последствий удара было привлечено 163 спасателя и 34 единицы спецтехники. Для тушения масштабных пожаров использовался также пожарный поезд Укрзализныци.
Предварительно сообщалось о 45 пострадавших, среди которых двое детей. Сейчас цифра возросла до 47 пострадавших. По уточненным данным, по меньшей мере пять человек увезли в больницы. Большинство из пострадавших получили ранения или острую стрессовую реакцию.
Напомним, Новини.LIVE показали фото с места атаки в Харькове — в городе во многих домах были выбиты окна, повреждены автомобили на паркоместах.
В ГСЧС показали фото ликвидации последствий российской атаки по Харькову.
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