Росіяни атакували Харківщину авіабомбами: є загиблий
Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Харківської області. Через масовані атаки загинув мирний житель регіону.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пошкодження в області
За його словами, біля 00:16 росіяни з РСЗВ обстріляли село Підлиман, що в Ізюмському районі.
Внаслідок чого пошкоджень зазнали:
- 2-поверховий будинок,
- літня кухня,
- господарські споруди, сталася пожежа.
"Внаслідок удару по смт Борова Ізюмського району керованою авіабомбою та з РСЗВ пошкоджено будівлі агропідприємства, сталася масштабна пожежа, пошкоджено 4 приватні домоволодіння", — зазначив Синєгубов.
Терор цивільного населення
Також через ворожі обстріли міста Вовчанськ, що в Чугуївському районі, загинув цивільний чоловік. Також у місті було пошкоджено приватні будинки та будівлі цивільного підприємства, там теж сталися пожежі.
Крім того, через удар фугасної авіабомби по Куп'янськ-Вузловому, що в Куп'янському районі, було пошкоджено будинок та господарчу будівлю, де сталося займання.
"Близько 15:00 на полі поблизу населених пунктів Донець та Благодатне Чугуївського району під час виконання робіт у полі на міні підірвався комбайн Claas. Водій комбайну отримав незначні ушкодження, госпіталізації не потребував", — додав голова Харківської ОВА.
Нагадаємо, у Харкові на блокпосту озброєні люди у військовій формі погрожували поліцейським та бійцям ЗСУ. Вони наказали їм лягти на землю.