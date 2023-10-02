Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росіяни атакували Харківщину авіабомбами: є загиблий arrow

Росіяни атакували Харківщину авіабомбами: є загиблий

2 жовтня 2023 09:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни атакували Харківщину авіабомбами: є загиблий
Наслідки обстрілів Ізюмського району. Фото: Харківська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Харківської області. Через масовані атаки загинув мирний житель регіону. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Пошкодження в області

За його словами, біля 00:16 росіяни з РСЗВ обстріляли село Підлиман, що в Ізюмському районі.

Внаслідок чого пошкоджень зазнали:

  • 2-поверховий будинок,
  • літня кухня,
  • господарські споруди, сталася пожежа.

 

"Внаслідок удару по смт Борова Ізюмського району керованою авіабомбою та з РСЗВ пошкоджено будівлі агропідприємства, сталася масштабна пожежа, пошкоджено 4 приватні домоволодіння", — зазначив Синєгубов.

Терор цивільного населення

Також через ворожі обстріли міста Вовчанськ, що в Чугуївському районі, загинув цивільний чоловік. Також у місті було пошкоджено приватні будинки та будівлі цивільного підприємства, там теж сталися пожежі.

Крім того, через удар фугасної авіабомби по Куп'янськ-Вузловому, що в Куп'янському районі, було пошкоджено будинок та господарчу будівлю, де сталося займання.

"Близько 15:00 на полі поблизу населених пунктів Донець та Благодатне Чугуївського району під час виконання робіт у полі на міні підірвався комбайн Claas. Водій комбайну отримав незначні ушкодження, госпіталізації не потребував", — додав голова Харківської ОВА.

обстріл Харківщини
Скриншот допису

Нагадаємо, у Харкові на блокпосту озброєні люди у військовій формі погрожували поліцейським та бійцям ЗСУ. Вони наказали їм лягти на землю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз