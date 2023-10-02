Росіяни атакували Харківщину авіабомбами: є загиблий

Наслідки обстрілів Ізюмського району. Фото: Харківська обласна прокуратура

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Харківської області. Через масовані атаки загинув мирний житель регіону.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, біля 00:16 росіяни з РСЗВ обстріляли село Підлиман, що в Ізюмському районі.

Внаслідок чого пошкоджень зазнали:

2-поверховий будинок,

літня кухня,

господарські споруди, сталася пожежа.

"Внаслідок удару по смт Борова Ізюмського району керованою авіабомбою та з РСЗВ пошкоджено будівлі агропідприємства, сталася масштабна пожежа, пошкоджено 4 приватні домоволодіння", — зазначив Синєгубов.

Терор цивільного населення

Також через ворожі обстріли міста Вовчанськ, що в Чугуївському районі, загинув цивільний чоловік. Також у місті було пошкоджено приватні будинки та будівлі цивільного підприємства, там теж сталися пожежі.

Крім того, через удар фугасної авіабомби по Куп'янськ-Вузловому, що в Куп'янському районі, було пошкоджено будинок та господарчу будівлю, де сталося займання.

"Близько 15:00 на полі поблизу населених пунктів Донець та Благодатне Чугуївського району під час виконання робіт у полі на міні підірвався комбайн Claas. Водій комбайну отримав незначні ушкодження, госпіталізації не потребував", — додав голова Харківської ОВА.

Скриншот допису

Нагадаємо, у Харкові на блокпосту озброєні люди у військовій формі погрожували поліцейським та бійцям ЗСУ. Вони наказали їм лягти на землю.