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Россияне атаковали Харьковскую область авиабомбами: есть погибший

2 октября 2023 09:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне атаковали Харьковскую область авиабомбами: есть погибший
Последствия обстрела Изюмского района. Фото: Харьковская областная прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты Харьковской области. Из-за массированных атак погиб мирный житель региона.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Повреждения в области

По его словам, около 00:16 россияне из РСЗО обстреляли село Подлиман в Изюмском районе.

В результате повреждения получили:

  • 2-этажный дом,
  • летняя кухня,
  • хозяйственные постройки, произошел пожар.

"В результате удара по пгт Борова Изюмского района управляемой авиабомбой и из РСЗО повреждены здания агропредприятия, произошел масштабный пожар, повреждены 4 частных домовладения", — отметил Синегубов.

Террор гражданского населения

Также из-за вражеских обстрелов города Волчанск Чугуевского района погиб гражданский мужчина. Также в городе были повреждены частные дома и здания гражданского предприятия, там тоже произошли пожары.

Кроме того, из-за удара фугасной авиабомбы по Купянск-Узловому Купянского района, был поврежден дом и хозяйственное здание, где произошло возгорание.

"Около 15:00 на поле вблизи населенных пунктов Донец и Благодатное Чугуевского района во время выполнения работ в поле на мине взорвался комбайн Claas. Водитель комбайна получил незначительные повреждения, в госпитализации не нуждался", — добавил глава Харьковской ОВА.

 

обстрел Харьковской области
Скриншот сообщения

Напомним, в Харькове на блокпосту вооружены люди в военной форме угрожали полицейским и бойцам ВСУ. Они приказали им лечь на землю.

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