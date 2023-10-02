Россияне атаковали Харьковскую область авиабомбами: есть погибший
За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты Харьковской области. Из-за массированных атак погиб мирный житель региона.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Повреждения в области
По его словам, около 00:16 россияне из РСЗО обстреляли село Подлиман в Изюмском районе.
В результате повреждения получили:
- 2-этажный дом,
- летняя кухня,
- хозяйственные постройки, произошел пожар.
"В результате удара по пгт Борова Изюмского района управляемой авиабомбой и из РСЗО повреждены здания агропредприятия, произошел масштабный пожар, повреждены 4 частных домовладения", — отметил Синегубов.
Террор гражданского населения
Также из-за вражеских обстрелов города Волчанск Чугуевского района погиб гражданский мужчина. Также в городе были повреждены частные дома и здания гражданского предприятия, там тоже произошли пожары.
Кроме того, из-за удара фугасной авиабомбы по Купянск-Узловому Купянского района, был поврежден дом и хозяйственное здание, где произошло возгорание.
"Около 15:00 на поле вблизи населенных пунктов Донец и Благодатное Чугуевского района во время выполнения работ в поле на мине взорвался комбайн Claas. Водитель комбайна получил незначительные повреждения, в госпитализации не нуждался", — добавил глава Харьковской ОВА.
Напомним, в Харькове на блокпосту вооружены люди в военной форме угрожали полицейским и бойцам ВСУ. Они приказали им лечь на землю.