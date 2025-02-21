Обстріли Харківщини за добу 20 лютого — які наслідки в області

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото ілюстративне архівне: REUTERS

У ніч проти 21 лютого російські війська завдали серію ударів по Харківській області, використовуючи дрони-камікадзе "Шахед" та керовані авіабомби (КАБ). Унаслідок атак пошкоджено приватні будинки, автомобілі, а також цивільне підприємство.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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О 02:41 у селі Караван, що в Харківському районі Люботинської громади, були зафіксовані уламки ворожого БпЛА "Шахед".

Обстріли Харківської області 20 лютого

Близько 08:00 у Балакліївській громаді Ізюмського району на території підприємства виявили безпілотник, який не спричинив жертв або руйнувань.

О 10:30 росіяни атакували керованими авіабомбами Дергачівську громаду Харківського району. У селі Слатине пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

Того ж часу у Золочівській громаді Богодухівського району було зафіксовано п’ять влучань КАБ у відкриту місцевість — по два удари на околицях сіл Світлічне та Соснівка, а також один на околиці Баранівки. Інформації про постраждалих та додаткові руйнування не надходило.

О 12:29 уламки дрона "Шахед" були виявлені на території цивільного підприємства в селі Хрестище, Берестинської громади.

Крім того, 20 лютого о 23:58, у Великому Бурлуку Куп’янського району зафіксували влучання КАБ на відкритій території. Унаслідок вибуху пошкоджено два приватні будинки та три автівки, серед яких — дві карети екстреної допомоги.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку українські військові відбили три атаки окупантів у напрямку Вовчанська та Западного. На Куп’янському напрямку минулої доби зафіксовано сім бойових зіткнень, зокрема поблизу Загризового та Петропавлівки.

Нагадаємо, російські війська атакували Куп'янськ "Ураганом", відомо про наслідки. А голова МВА Куп'янська повідомив про наближення російських військ до міста.