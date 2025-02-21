Обстрелы Харьковщины за сутки 20 февраля — какие последствия в области

Последствия обстрела Харьковской области. Фото иллюстративное архивное: REUTERS

В ночь на 21 февраля российские войска нанесли серию ударов по Харьковской области, используя дроны-камикадзе "Шахед" и управляемые авиабомбы (КАБ). В результате атак повреждены частные дома, автомобили, а также гражданское предприятие.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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В 02:41 в селе Караван, что в Харьковском районе Люботинской громады, были зафиксированы обломки вражеского БПЛА "Шахед".

Обстрелы Харьковской области 20 февраля

Около 08:00 в Балаклеевской громаде Изюмского района на территории предприятия обнаружили беспилотник, который не вызвал жертв или разрушений.

В 10:30 россияне атаковали управляемыми авиабомбами Дергачевскую громаду Харьковского района. В селе Слатино повреждены жилой дом и автомобиль.

В то же время в Золочевской громаде Богодуховского района было зафиксировано пять попаданий КАБ в открытую местность — по два удара в окрестностях сел Светличное и Сосновка, а также один на окраине Барановки. Информации о пострадавших и дополнительных разрушениях не поступало.

В 12:29 обломки дрона "Шахед" были обнаружены на территории гражданского предприятия в селе Крестище, Берестинской общины.

Кроме того, 20 февраля в 23:58, в Великом Бурлуке Купянского района зафиксировали попадание КАБ на открытой территории. В результате взрыва повреждены два частных дома и три автомобиля, среди которых — две кареты экстренной помощи.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении украинские военные отбили три атаки оккупантов в направлении Волчанска и Западного. На Купянском направлении за прошедшие сутки зафиксировано семь боевых столкновений, в частности вблизи Загрызово и Петропавловки.

Напомним, российские войска атаковали Купянск "Ураганом", известны последствия. А глава МВА Купянска сообщил о приближении российских войск к городу.