Головна Харків Росіяни атакували Харківщину — є постраждалі та пожежі

Росіяни атакували Харківщину — є постраждалі та пожежі

Ua en ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 07:29
Атака РФ на Харківщину — є постраждалі
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 1 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Харківській області. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі, серед них — працівник поліції.

Про це інформують ДСНС України та поліція Харківської області у Telegram.

У ніч проти середи, 1 жовтня, російські війська масовано атакували Харківську область. Внаслідок ворожого удару є постраждалі та пожежі.

Атака РФ на Харківщину
Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: ДСНС/Telegram

Відтак, вночі окупанти завдали ударів керованими авіабомбами та ракетами по Харкову, передмістю та Чугуївському району. 

У Київському районі горіли торговельні павільйони на площі 2800 кв. м.

Атака РФ на Харків
Місце удару РФ на Харківщині. Фото: ДСНС/Telegram

У Салтівському районі зруйновано житловий будинок із подальшим займанням, а також сталася пожежа та руйнації гаражів на площі 350 кв. м.

Атака РФ на Харківщину
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: ДСНС/Telegram

За попередньою інформацією, постраждало шестеро осіб. Різних травм зазнали жінки 41 та 80 років, чоловіки віком 27, 21 і 34 роки, а також 25-річний працівник поліції. Одному з постраждалих допомогу надали на місці, решту було госпіталізовано.

Атака РФ на Харків
Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Нацполіція

За даними ДСНС, пожежі локалізовані, тривають ліквідаційні роботи. На місцях працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи, кінологи та добровільні вогнеборці.

Атака РФ на Харківщину
Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що пізно ввечері 30 вересня в Одеській області лунали вибухи під час повітряної тривоги.

Також ми інформували, що 30 вересня російські війська завдали удару по Дніпру — зафіксовано масштабні руйнування.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
