Атака РФ на Харківщину — є постраждалі

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 1 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Харківській області. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі, серед них — працівник поліції.

Про це інформують ДСНС України та поліція Харківської області у Telegram.

Обстріл Харківщини 1 жовтня — постраждали цивільні

У ніч проти середи, 1 жовтня, російські війська масовано атакували Харківську область. Внаслідок ворожого удару є постраждалі та пожежі.

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: ДСНС/Telegram

Відтак, вночі окупанти завдали ударів керованими авіабомбами та ракетами по Харкову, передмістю та Чугуївському району.

У Київському районі горіли торговельні павільйони на площі 2800 кв. м.

Місце удару РФ на Харківщині. Фото: ДСНС/Telegram

У Салтівському районі зруйновано житловий будинок із подальшим займанням, а також сталася пожежа та руйнації гаражів на площі 350 кв. м.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: ДСНС/Telegram

За попередньою інформацією, постраждало шестеро осіб. Різних травм зазнали жінки 41 та 80 років, чоловіки віком 27, 21 і 34 роки, а також 25-річний працівник поліції. Одному з постраждалих допомогу надали на місці, решту було госпіталізовано.

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Нацполіція

За даними ДСНС, пожежі локалізовані, тривають ліквідаційні роботи. На місцях працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи, кінологи та добровільні вогнеборці.

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Нацполіція

