Атака РФ на Харківщину — є постраждалі

Росіяни атакували Харківщину — є постраждалі та пожежі
У ніч проти 1 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Харківській області. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі, серед них — працівник поліції.
Про це інформують ДСНС України та поліція Харківської області у Telegram.
Обстріл Харківщини 1 жовтня — постраждали цивільні
У ніч проти середи, 1 жовтня, російські війська масовано атакували Харківську область. Внаслідок ворожого удару є постраждалі та пожежі.
Відтак, вночі окупанти завдали ударів керованими авіабомбами та ракетами по Харкову, передмістю та Чугуївському району.
У Київському районі горіли торговельні павільйони на площі 2800 кв. м.
У Салтівському районі зруйновано житловий будинок із подальшим займанням, а також сталася пожежа та руйнації гаражів на площі 350 кв. м.
За попередньою інформацією, постраждало шестеро осіб. Різних травм зазнали жінки 41 та 80 років, чоловіки віком 27, 21 і 34 роки, а також 25-річний працівник поліції. Одному з постраждалих допомогу надали на місці, решту було госпіталізовано.
За даними ДСНС, пожежі локалізовані, тривають ліквідаційні роботи. На місцях працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи, кінологи та добровільні вогнеборці.
