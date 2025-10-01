Атака РФ на Харьковщину — есть пострадавшие

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьковщину. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 1 октября российские оккупанты нанесли массированный удар по Харьковской области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие, среди них — работник полиции.

Об этом информируют ГСЧС Украины и Полиция Харьковской области в Telegram.

Обстрел Харьковщины 1 октября — пострадали гражданские

В ночь на среду, 1 октября, российские войска массированно атаковали Харьковскую область. В результате вражеского удара есть пострадавшие и пожары.

Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: ГСЧС/Telegram

Так, ночью оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами и ракетами по Харькову, пригороду и Чугуевскому району.

В Киевском районе горели торговые павильоны на площади 2800 кв. м.

Место удара РФ на Харьковщине. Фото: ГСЧС/Telegram

В Салтовском районе разрушен жилой дом с последующим возгоранием, а также произошел пожар и разрушения гаражей на площади 350 кв. м.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьковщину. Фото: ГСЧС/Telegram

По предварительной информации, пострадали шестеро человек. Различные травмы получили женщины 41 и 80 лет, мужчины в возрасте 27, 21 и 34 года, а также 25-летний работник полиции. Одному из пострадавших помощь оказали на месте, остальные были госпитализированы.

Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Нацполиция

По данным ГСЧС, пожары локализованы, продолжаются ликвидационные работы. На местах работают подразделения ГСЧС, пиротехники, психологи, кинологи и добровольные пожарные.

Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Нацполиция

Напомним, что поздно вечером 30 сентября в Одесской области раздавались взрывы во время воздушной тревоги.

Также мы информировали, что 30 сентября российские войска нанесли удар по Днепру — зафиксированы масштабные разрушения.