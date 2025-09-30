Відео
Україна
Головна Харків У Харкові знову пролунали потужні вибухи

У Харкові знову пролунали потужні вибухи

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 18:12
Атака дронів по Харкову 30 вересня — що відомо
Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

У Харкові знову пролунали потужні вибухи. Місто перебуває під атакою російських безпілотників.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Читайте також:

Російські дрони атакували Харків

Близько 18:00 у місті знову було чутно потужні вибухи. Як повідомив міський голова, російські окупанти атакували Харків групою "Шахедів".

Попередньо відомо, що ворог поцілив по Холодногірському району міста.

"За попередньою інформацією, усі шість ударів, завданих ворогом від шостої вечора, прийшлися по Холодногірському району міста.  Інформація щодо постраждалих та руйнувань — уточнюється", — повідомив Терехов.

Обстріл Харкова 30 вересня
Заява Ігоря Терехова. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, на місці влучання спалахнула велика пожежа. Наразі там вже працюють бійці ДСНС.

Атака БпЛА на Харків 30 вересня
Заява Олега Синєгубова. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, вдень 30 вересня у Харкові також лунали вибухи. Як стало відомо, армія РФ завдала ударів по Київському району міста.

А також ми повідомляли, що внаслідок обстрілу Харківської області отримав поранення 16-річний юнак.

Харків вибух обстріли дрони війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
