Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Россияне атаковали Харьковскую область: погибла женщина, есть пострадавшие

Россияне атаковали Харьковскую область: погибла женщина, есть пострадавшие

Дата публикации 17 апреля 2026 10:00
Россияне атаковали Харьковскую область: погибла женщина, есть пострадавшие
Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и 13 населенных пунктов области. В результате атак погиб один человек, еще девять получили ранения. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и предприятия.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в пятницу, 17 апреля.

Атака РФ на Харків 17 квітня
Последствия удара РФ по Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

РФ атаковала Харьков и Харьковскую область: есть погибшая и раненые

Итак, за прошедшие сутки оккупанты нанесли удары по Харькову и Харьковской области. Погиб один человек, еще девять — получили ранения.

Следовательно, в городе Мерефа погибла 41-летняя женщина, еще шесть человек получили ранения — женщины в возрасте 41, 40, 29 и 23 лет, а также мужчины 26 и 29 лет. В Люботине пострадали трое мужчин в возрасте 51, 46 и 66 лет.

В поселке Близнюки в результате взрыва неизвестного устройства погиб 59-летний мужчина, 56-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Читайте также:

Также под ударами оказались районы Харькова — Салтовский, Киевский и Основянский, по которым враг применял беспилотники.

По данным начальника ОВА, по Харьковщине россияне применили различные виды вооружения, в частности реактивные системы залпового огня, БпЛА типа "Герань-2", "Ланцет", "Молния", FPV-дроны, а также беспилотники неустановленного типа.

В результате вражеского обстрела в Харькове повреждено офисное здание, частные дома, хозяйственные постройки и остекление многоэтажки.

В Богодуховском районе зафиксированы разрушения жилых и общественных объектов, в частности дома культуры, амбулатории, магазина, интернатного учреждения и электросетей.

В Харьковском районе повреждены два гражданских предприятия в Мерефе и Люботине.

null
Скриншот сообщения Синегубова/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 16 апреля оккупанты атаковали Харьков и Харьковскую область, применив более 60 БПЛА и ракеты. Под ударами оказались Харьков и 14 населенных пунктов области, пострадали четверо гражданских. Также повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты энергетической инфраструктуры.

Также Новини.LIVE писали, что 15 апреля Харьковщина в очередной раз подверглась массированным российским атакам. Под обстрелами оказались Харьков и еще 18 населенных пунктов области. Пострадали пятеро гражданских, также зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
