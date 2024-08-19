Обстрел Харьковщины — оккупанты атаковали жилые дома

Россияне атаковали жилые дома в Харьковской области — есть пострадавшие
Российская оккупационная армия за прошедшие сутки и ночью 19 августа атаковали различные населенные пункты Харьковской области. В результате вражеских атак ранения получила 52-летняя женщина.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Удары по Харьковщине за последние сутки
По данным Синегубова, в 08:10 оккупанты ударили по селе Новоплатоновка в Изюмском районе. В результате вражеского обстрела горела хвойная подстилка на площади более 9 Га.
Уже в 09:47 под обстрелом оказалось село Ковшаровка. Там повреждены три пятиэтажных жилых дома, помещения и техника предприятия по благоустройству.
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Последствия удара по Ковшаровке. Фото: t.me/synegubov
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Последствия удара по Ковшаровке. Фото: t.me/synegubov
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Последствия удара по Ковшаровке. Фото: t.me/synegubov
Через несколько минут захватчики накрыли огнем Купянск. В результате обстрела пострадала 52-летняя женщина, она получила взрывное ранение. Во второй раз город подвергся террору уже в 11:20. Тогда из-за вражеских ударов горела хозяйственная постройка. Информация о пострадавших не поступала.
После этого под ударами были:
- село Соболевка. Там в результате обстрела горела трава;
село Вольное. В результате обстрела на открытой территории горела трава. Информация о пострадавших не поступала;
- Купянск. В результате обстрела горели дома и хозяйственные постройки.
Уже ночью 19 августа оккупанты ударили по Казачьей Лопане Дергачевской громады. В результате обстрела повреждены два частных дома. Информация о пострадавших не поступала.
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