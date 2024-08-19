Обстрел Харьковщины — оккупанты атаковали жилые дома

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Российская оккупационная армия за прошедшие сутки и ночью 19 августа атаковали различные населенные пункты Харьковской области. В результате вражеских атак ранения получила 52-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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По данным Синегубова, в 08:10 оккупанты ударили по селе Новоплатоновка в Изюмском районе. В результате вражеского обстрела горела хвойная подстилка на площади более 9 Га.

Уже в 09:47 под обстрелом оказалось село Ковшаровка. Там повреждены три пятиэтажных жилых дома, помещения и техника предприятия по благоустройству.

Последствия удара по Ковшаровке. Фото: t.me/synegubov

Последствия удара по Ковшаровке. Фото: t.me/synegubov

Последствия удара по Ковшаровке. Фото: t.me/synegubov 1/3 ​ 3

Через несколько минут захватчики накрыли огнем Купянск. В результате обстрела пострадала 52-летняя женщина, она получила взрывное ранение. Во второй раз город подвергся террору уже в 11:20. Тогда из-за вражеских ударов горела хозяйственная постройка. Информация о пострадавших не поступала.

После этого под ударами были:

село Соболевка. Там в результате обстрела горела трава;

село Вольное. В результате обстрела на открытой территории горела трава. Информация о пострадавших не поступала;

село Вольное. В результате обстрела на открытой территории горела трава. Информация о пострадавших не поступала; Купянск. В результате обстрела горели дома и хозяйственные постройки.

Уже ночью 19 августа оккупанты ударили по Казачьей Лопане Дергачевской громады. В результате обстрела повреждены два частных дома. Информация о пострадавших не поступала.