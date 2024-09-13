Удар по Куп'янську 13 вересня — постраждала жінка

Жінка, яка постраждала внаслідок російського удару. Ілюстративне фото: ДСНС

Сьогодні росіяни атакували Куп'янськ Харківської області. Ворог застосував FPV-дрон, постраждала 30-річна жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у п'ятницю, 13 вересня.

Читайте також:

Удар по Харківщині 13 вересня

За даними Синєгубова, у п'ятницю, 13 вересня, о 15:20 російські війська вдарили по Куп'янську, що на Харківщині. Повідомляється, що для здійснення атаки ворог застосував FPV-дрон з боєприпасом.

Внаслідок обстрілів постраждала 30-річна жінка. Вона отримала вибухову травму та уламкове поранення.

"Допомогу постраждалій медики надали на місці", — зазначив голова Харківської ОВА.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали потужних ударів по Харківській області. Внаслідок атаки поранення дістали 18 людей, троє загинуло. Під атакою опинилися населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Рада оборони Харківщини у свою чергу оголосила примусову евакуацію із Куп'янського району. Загалом планують евакуювати 269 дітей із 29 населених пунктів.