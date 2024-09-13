Удар по Купянску 13 сентября — пострадала женщина

Женщина, пострадавшая в результате российского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Сегодня россияне атаковали Купянск Харьковской области. Враг применил FPV-дрон, пострадала 30-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 13 сентября.

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По данным Синегубова, в пятницу, 13 сентября, в 15:20 российские войска ударили по Купянску на Харьковщине. Сообщается, что для совершения атаки враг применил FPV-дрон с боеприпасом.

В результате обстрелов пострадала 30-летняя женщина. Она получила взрывную травму и осколочное ранение.

"Помощь пострадавшей медики оказали на месте", — отметил глава Харьковской ОВА.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли мощные удары по Харьковской области. В результате атаки ранения получили 18 человек, трое погибли. Под атакой оказались населённые пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Совет обороны Харьковщины в свою очередь объявил принудительную эвакуацию из Купянского района. Всего планируется эвакуировать 269 детей из 29 населенных пунктов.