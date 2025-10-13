РФ авіаційними бомбами атакувала Харків — які наслідки

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У понеділок ввечері, 13 жовтня, російські окупанти керованими авіаційними бомбами атакували Харків. Під ударом опинився Слобідський район.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Атака РФ на Харків 13 жовтня — що відомо

Сьогодні ввечері, 13 жовтня, російські війська керованими авіаційними бомбами завдали удару по Харкову. Під ворожим обстрілом опинився Слобідський район.

Внаслідок ударів по Харкову також зафіксовано велику пожежу у Салтівському районі.

"Ворог вдарив по Харкову КАБами. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. За наявною інформацією, під ударом опинився Слобідський район. Деталі зʼясовуємо", — написав Терехов.

Згодом він додав, що є інформація про влучання по території медичного закладу — попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Скриншот повідомлень Терехова/Telegram

Раніше ми інформували, що ввечері 13 жовтня у Харкові лунали потужні вибухи.

Також вибухи у Харкові гриміли вранці 13 жовтня — у місті було оголошено повітряну тривогу.