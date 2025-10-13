РФ авіаційними бомбами атакувала Харків — які наслідки

Росіяни КАБами атакували Харків — деталі
У понеділок ввечері, 13 жовтня, російські окупанти керованими авіаційними бомбами атакували Харків. Під ударом опинився Слобідський район.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Атака РФ на Харків 13 жовтня — що відомо
Сьогодні ввечері, 13 жовтня, російські війська керованими авіаційними бомбами завдали удару по Харкову. Під ворожим обстрілом опинився Слобідський район.
Внаслідок ударів по Харкову також зафіксовано велику пожежу у Салтівському районі.
"Ворог вдарив по Харкову КАБами. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. За наявною інформацією, під ударом опинився Слобідський район. Деталі зʼясовуємо", — написав Терехов.
Згодом він додав, що є інформація про влучання по території медичного закладу — попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Раніше ми інформували, що ввечері 13 жовтня у Харкові лунали потужні вибухи.
Також вибухи у Харкові гриміли вранці 13 жовтня — у місті було оголошено повітряну тривогу.
Читайте Новини.LIVE!