РФ авиационными бомбами атаковала Харьков — какие последствия

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник вечером, 13 октября, российские оккупанты управляемыми авиационными бомбами атаковали Харьков. Под ударом оказался Слободской район.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Атака РФ на Харьков 13 октября — что известно

Сегодня вечером, 13 октября, российские войска управляемыми авиационными бомбами нанесли удар по Харькову. Под вражеским обстрелом оказался Слободской район.

В результате ударов по Харькову также зафиксирован крупный пожар в Салтовском районе.

"Враг ударил по Харькову КАБами. Информация о последствиях атаки уточняется. По имеющейся информации, под ударом оказался Слободской район. Детали выясняем", — написал Терехов.

Позже он добавил, что есть информация о попадании по территории медицинского учреждения — предварительно, разрушено одно из хозяйственных сооружений. Информация о пострадавших уточняется.

Скриншот сообщений Терехова/Telegram

Ранее мы информировали, что вечером 13 октября в Харькове раздавались мощные взрывы.

Также взрывы в Харькове гремели утром 13 октября — в городе была объявлена воздушная тревога.