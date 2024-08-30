Росіяни вдарили по центру Харкова — є влучання

Російський бомбардувальник. Ілюстративне фото: DW

У п'ятницю, 30 серпня, російська армія вдарила по Харкову керованими авіабомбами. Один з ударів прийшовся по центральній частині міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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За словами мера, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі.

"Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Терехов додав, що росіяни продовжують запускати авіабомби.

"Будьте обережні! Ворог продовжує запуски своїх КАБів", — зазначив він.

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, один із ударів пошкодив освітню установу.