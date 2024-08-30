Погрожував зброєю аби забрати авто — прокурори встановили особу бойовика ДНР

Авто, яким заволодів терорист. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові ідентифікували терориста "ДНР", який викрав службове авто працівника Національного природного парку у Харківській області. Бойовик відібрав авто силоміць, погрожуючи розстріляти родину власника.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Харківської облпрокураутри у п'ятницю, 30 серпня.

Читайте також:

У Харкові встановили особу бойовика "ДНР"

За даними слідства, 34-річний злочинець з тимчасово окупованої Макіївки захоплював Куп'янський район та відбирав майно місцевого населення. У червні 2022 року фігурант спільно з іншими загарбниками приїхав до села Петро-Іванівка, а саме до водія Національного природного парку "Дворічанський".

Заголовок

Озброєні бойовики вдерлись до будинку чоловіка, де він перебував разом з дружиною. Терорист пригрозив розстріляти подружжя, якщо господар не віддасть авто.

Побоюючись за власне життя та життя дружини, чоловік віддав нелюду автівку. Вартість конфіскованого авто складає понад півмільйона гривень.

Наразі вирішується питання про оголошення злочинця у розшук. Також триває встановлення всіх поплічників терориста, причетних до вказаного злочину.