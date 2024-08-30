Россияне ударили по центру Харькова — есть "прилеты"

Россияне КАБами ударили по центру Харькова — Терехов
30 августа 2024 15:34
Российский бомбардировщик. Иллюстративное фото: DW
В пятницу, 30 августа, российская армия ударила по Харькову управляемыми авиабомбами. Один из ударов пришелся по центральной части города.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
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Россияне ударили по центру Харькова
По словам мэра, оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре.
"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.
Терехов добавил, что россияне продолжают запускать авиабомбы.
"Будьте осторожны! Враг продолжает запуски своих КАБов", — отметил он.
По данным главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, один из ударов повредил образовательное учреждение.
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