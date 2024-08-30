Россияне ударили по центру Харькова — есть "прилеты"

Российский бомбардировщик. Иллюстративное фото: DW

В пятницу, 30 августа, российская армия ударила по Харькову управляемыми авиабомбами. Один из ударов пришелся по центральной части города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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По словам мэра, оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре.

"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Терехов добавил, что россияне продолжают запускать авиабомбы.

"Будьте осторожны! Враг продолжает запуски своих КАБов", — отметил он.

По данным главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, один из ударов повредил образовательное учреждение.