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Росіяни обстріляли Куп'янськ на Харківщині: постраждав підліток

8 серпня 2023 15:53
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росіяни обстріли Куп'янськ на Харківщині: постраждав підліток
Обстріл Куп'янська
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, 8 серпня, російські військові обстріляли місто Куп'янськ. Серед постраждалих хлопчик-підліток, наразі він під наглядом медиків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Подробиці обстрілу

Сьогодні під час обстрілу Куп'янська поранення зазнав 14-річний хлопець. За словами Синєгубова, дитину госпіталізували в середньо-важкому стані. Наразі лікарі надають йому допомогу.

"Закликаю мешканців Куп'янської громади бути максимально обережними. Ворог посилив обстріли міста та навколишніх населених пунктів. По можливості перебувайте в укриттях", — пише в своєму Telegram-каналі очільник області.

Нагадаємо, що сьогодні вранці російські військові обстріляли Козачу Лопань, що знаходиться поряд з кордоном з РФ.  

Також ми писали про те, що влада Харківської області розглядає питання організованої евакуації цивільних з прифронтових громад Куп'янського району. Для цього є транспорт, намічені відносно безпечні маршрути, є тимчасове житло для переселенців тощо. 

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