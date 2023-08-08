Россияне обстрелы Купянск в Харьковской области: пострадал подросток

Россияне обстреляли Купянск в Харьковской области: пострадал подросток
Сегодня, 8 августа, российские военные обстреляли город Купянск. Среди пострадавших мальчик-подросток, он сейчас под присмотром медиков.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
Подробности обстрела
Сегодня во время обстрела Купянское ранение получил 14-летний парень. По словам Синегубова, ребенка госпитализировали в среднетяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают ему помощь.
"Призываю жителей Купянского общества быть максимально осторожными. Враг усилил обстрелы города и окрестных населенных пунктов. По возможности находитесь в укрытиях", — пишет в своем Telegram-канале глава области.
Напомним, что сегодня утром российские военные обстреляли находящуюся рядом с границей с РФ Казачью Лопань .
Также мы писали о том, что власти Харьковской области рассматривают вопросы организованной эвакуации гражданских из прифронтовых громад Купянского района. Для этого есть транспорт, намеченные относительно безопасные маршруты, есть временное жилье для переселенцев и т.д.