Россияне обстрелы Купянск в Харьковской области: пострадал подросток

Обстрел Купянска

Сегодня, 8 августа, российские военные обстреляли город Купянск. Среди пострадавших мальчик-подросток, он сейчас под присмотром медиков.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

Читайте также:

Подробности обстрела

Сегодня во время обстрела Купянское ранение получил 14-летний парень. По словам Синегубова, ребенка госпитализировали в среднетяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают ему помощь.

"Призываю жителей Купянского общества быть максимально осторожными. Враг усилил обстрелы города и окрестных населенных пунктов. По возможности находитесь в укрытиях", — пишет в своем Telegram-канале глава области.

Напомним, что сегодня утром российские военные обстреляли находящуюся рядом с границей с РФ Казачью Лопань .

Также мы писали о том, что власти Харьковской области рассматривают вопросы организованной эвакуации гражданских из прифронтовых громад Купянского района. Для этого есть транспорт, намеченные относительно безопасные маршруты, есть временное жилье для переселенцев и т.д.