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Россияне обстреляли Купянск в Харьковской области: пострадал подросток

8 августа 2023 15:53
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне обстрелы Купянск в Харьковской области: пострадал подросток
Обстрел Купянска
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня, 8 августа, российские военные обстреляли город Купянск. Среди пострадавших мальчик-подросток, он сейчас под присмотром медиков.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Подробности обстрела

Сегодня во время обстрела Купянское ранение получил 14-летний парень. По словам Синегубова, ребенка госпитализировали в среднетяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают ему помощь.

"Призываю жителей Купянского общества быть максимально осторожными. Враг усилил обстрелы города и окрестных населенных пунктов. По возможности находитесь в укрытиях", — пишет в своем Telegram-канале глава области.

Напомним, что сегодня утром российские военные обстреляли находящуюся рядом с границей с РФ Казачью Лопань .

Также мы писали о том, что власти Харьковской области рассматривают вопросы организованной эвакуации гражданских из прифронтовых громад Купянского района. Для этого есть транспорт, намеченные относительно безопасные маршруты, есть временное жилье для переселенцев и т.д.

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