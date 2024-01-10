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Росіяни обстріляли авіабомбами Харківщину, є загибла

10 січня 2024 16:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росіяни обстріляли авіабомбами Харківщину, є загибла
Пожежа у школі внаслідок обстрілу. Фото: Олег Синєгубов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Загарбники здійснили черговий обстріл Харківщини сьогодні, 10 січня. Під прицілом опинилося село Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок ворожого удару авіабомбами загинула одна місцева жителька.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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За даними Синєгубова, росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Вільхуватці, що у Куп’янському районі на Харківщині. В результаті обстрілу руйнувань зазнало 10 приватних житлових будинків, а також сталася пожежа у школі.

Також, як пише Синєгубов, на жаль, через атаку окупантів, загинула 48-річна жінка. 

Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки і рятувальні служби працюють на місцях.

Зруйновані будинки
Зруйновані будинки. Фото: Олег Синєгубов
Зруйнований будинок
Зруйнований будинок. Фото: Олег Синєгубов
Скриншот допису Синєгубова
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, на Харківщині росіяни скинули керовану авіабомбу поблизу бригади енергетиків. Фахівці якраз їхали оглядати пошкоджені лінії у Слобожанському внаслідок нічних обстрілів. 

Додамо, російські окупанти 8 січня вкотре атакували населені пункти Куп'янського району, що на Харківщині. Внаслідок цього постраждало двоє людей. 

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