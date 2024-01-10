Россияне обстреляли авиабомбами Харьковщину, есть погибшая

Пожар в школе в результате обстрела. Фото: Олег Синегубов

Захватчики осуществили очередной обстрел Харьковщины сегодня, 10 января. Под прицелом оказалось село Вильхуватка Купянского района. В результате вражеского удара авиабомбами погибла одна местная жительница.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По данным Синегубова, россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Вильхуватке, что в Купянском районе Харьковской области. В результате обстрела разрушения получили 10 частных жилых домов, а также произошел пожар в школе.

Также, как пишет Синегубов, к сожалению, из-за атаки оккупантов, погибла 48-летняя женщина.

В настоящее время идет ликвидация последствий вражеской атаки и спасательные службы работают на местах.

Разрушенные дома. Фото: Олег Синегубов

Разрушенный дом. Фото: Олег Синегубов

Скриншот поста Синегубова

Напомним, в Харьковской области россияне сбросили управляемую авиабомбу возле бригады энергетиков. Специалисты как раз ехали осматривать поврежденные линии в Слобожанском в результате ночных обстрелов.

Добавим, российские оккупанты 8 января в очередной раз атаковали населенные пункты Купянского района Харьковской области. В результате пострадали два человека.