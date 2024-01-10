Россияне обстреляли авиабомбами Харьковщину, есть погибшая
Захватчики осуществили очередной обстрел Харьковщины сегодня, 10 января. Под прицелом оказалось село Вильхуватка Купянского района. В результате вражеского удара авиабомбами погибла одна местная жительница.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Обстрел авиабомбами Вильхуватки 10 января
По данным Синегубова, россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Вильхуватке, что в Купянском районе Харьковской области. В результате обстрела разрушения получили 10 частных жилых домов, а также произошел пожар в школе.
Также, как пишет Синегубов, к сожалению, из-за атаки оккупантов, погибла 48-летняя женщина.
В настоящее время идет ликвидация последствий вражеской атаки и спасательные службы работают на местах.
Напомним, в Харьковской области россияне сбросили управляемую авиабомбу возле бригады энергетиков. Специалисты как раз ехали осматривать поврежденные линии в Слобожанском в результате ночных обстрелов.
Добавим, российские оккупанты 8 января в очередной раз атаковали населенные пункты Купянского района Харьковской области. В результате пострадали два человека.
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