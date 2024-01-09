Росіяни скинули авіабомбу біля енергетиків, які їхали ремонтувати пошкодження
Зранку, 9 січня, на Харківщині росіяни скинули керовану авіабомбу поблизу бригади енергетиків. Фахівці якраз їхали оглядати пошкоджені лінії у Слобожанському внаслідок нічних обстрілів.
Про це повідомляють у пресслужбі обленерго.
Росіяни скинули авіабомбу біля енергетиків
Як відомо, це вже другий такий випадок за добу.
"Ця ж бригада потрапила під обстріл у селі Веселе вчора, 8 січня. Електромонтери виїхали відновлювати електропостачання після обстрілу, коли довкола почали розриватися снаряди", — йдеться у повідомленні.
Попри те, що вибух стався на відстані 200 метрів, з енергетиків, на щастя, не постраждав. Що стосується пошкоджений ліній електропередач, їх розпочнуть ремонтувати тоді, коли дозволить безпекова ситуація.
"На щастя, в результаті цих двох інцидентів ніхто з працівників не постраждав, але є пошкодження наших мереж", — додають в обленерго.
Нагадаємо, російські окупанти 8 січня вкотре атакували населені пункти Куп'янського району, що на Харківщині. Внаслідок цього постраждало двоє людей.
Додамо, вранці, 8 січня, російські окупанти поцілили по Зміїву на Харківщині — під прицілом була цивільна інфраструктура. Через атаку дехто з цивільних опинились під завалами.
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