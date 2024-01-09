Росіяни скинули авіабомбу біля енергетиків, які їхали ремонтувати пошкодження

Місце, куди окупанти скинули бомбу. Фото: Харківобленерго

Зранку, 9 січня, на Харківщині росіяни скинули керовану авіабомбу поблизу бригади енергетиків. Фахівці якраз їхали оглядати пошкоджені лінії у Слобожанському внаслідок нічних обстрілів.

Про це повідомляють у пресслужбі обленерго.

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Як відомо, це вже другий такий випадок за добу.

"Ця ж бригада потрапила під обстріл у селі Веселе вчора, 8 січня. Електромонтери виїхали відновлювати електропостачання після обстрілу, коли довкола почали розриватися снаряди", — йдеться у повідомленні.

Попри те, що вибух стався на відстані 200 метрів, з енергетиків, на щастя, не постраждав. Що стосується пошкоджений ліній електропередач, їх розпочнуть ремонтувати тоді, коли дозволить безпекова ситуація.

"На щастя, в результаті цих двох інцидентів ніхто з працівників не постраждав, але є пошкодження наших мереж", — додають в обленерго.

Енергетики відновлюють напругу. Фото: Харківобленерго

Наслідки вибуху. Фото: Харківобленерго

Нагадаємо, російські окупанти 8 січня вкотре атакували населені пункти Куп'янського району, що на Харківщині. Внаслідок цього постраждало двоє людей.

Додамо, вранці, 8 січня, російські окупанти поцілили по Зміїву на Харківщині — під прицілом була цивільна інфраструктура. Через атаку дехто з цивільних опинились під завалами.