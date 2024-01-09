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Росіяни скинули авіабомбу біля енергетиків, які їхали ремонтувати пошкодження

9 січня 2024 12:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни скинули авіабомбу біля енергетиків, які їхали ремонтувати пошкодження
Місце, куди окупанти скинули бомбу. Фото: Харківобленерго
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Зранку, 9 січня, на Харківщині росіяни скинули керовану авіабомбу поблизу бригади енергетиків. Фахівці якраз їхали оглядати пошкоджені лінії у Слобожанському внаслідок нічних обстрілів. 

Про це повідомляють у пресслужбі обленерго.

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Росіяни скинули авіабомбу біля енергетиків

Як відомо, це вже другий такий випадок за добу. 

"Ця ж бригада потрапила під обстріл у селі Веселе вчора, 8 січня. Електромонтери виїхали відновлювати електропостачання після обстрілу, коли довкола почали розриватися снаряди", — йдеться у повідомленні. 

Попри те, що вибух стався на відстані 200 метрів, з енергетиків, на щастя, не постраждав. Що стосується пошкоджений ліній електропередач, їх розпочнуть ремонтувати тоді, коли дозволить безпекова ситуація. 

"На щастя, в результаті цих двох інцидентів ніхто з працівників не постраждав, але є пошкодження наших мереж", — додають в обленерго. 

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Енергетики відновлюють напругу. Фото: Харківобленерго
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Наслідки вибуху. Фото: Харківобленерго

Нагадаємо, російські окупанти 8 січня вкотре атакували населені пункти Куп'янського району, що на Харківщині. Внаслідок цього постраждало двоє людей. 

Додамо, вранці, 8 січня, російські окупанти поцілили по Зміїву на Харківщині — під прицілом була цивільна інфраструктура. Через атаку дехто з цивільних опинились під завалами.  

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