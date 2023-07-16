Россияне обстреляли Харьков и область 15-16 июля, есть погибший и раненый

Последствия обстрела Харькова в ночь на 16 июля. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область 15 июля. В результате террористической атаки есть один погибший и раненый человек.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Обстрел Харьковской области

"За прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии обстреливал пограничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Казачья Лопань, Ветеринарное, Двуречная и другие населенные пункты", — говорит Синегубов.

В результате террористического обстрела с. Колодезное (Купянский районн) погиб 33-летний гражданский мужчина. Еще один мужчина получил ранения. Также поврежден частный жилой дом.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Обстрел Харькова

К тому же в ночь на 16 июля оккупанты обстреляли Харьков. Предварительно ракеты выпускали с территории Белгородской области.

"По данным следствия, 16 июля около 2:00 враг нанес ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание двух ракет типа С-300 в стадион и дорожное покрытие в Шевченковском районе", — говорят в Харьковской областной прокуратуре.

В результате обстрела повреждены четырехэтажный дом и частные автомобили.

Последствия обстрела Харькова в ночь на 16 июля. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрела Харькова в ночь на 16 июля. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ночью 16 июля в Харькове раздались мощные взрывы. Сообщалось о "прилетах" в центральной части города.