Российские войска ударили по Харьковщине — какие последствия обстрелов

Специальные службы фиксируют последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Синегубов

Российские войска продолжают активные атаки на Харьковщину, обстреливая как населенные пункты, так и военные позиции. Вследствие вражеских ударов в течение суток пострадали гражданские, среди которых дети, также зафиксированы многочисленные разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 11 октября.

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В течение суток российские войска активно атакуют населенные пункты Украины и непосредственно Харьковскую область.

По данным Синегубова, в результате ударов по региону 10 октября пострадали шесть человек, среди которых дети, еще один человек погиб.

В четверг, 10 октября, около 11:00 боеприпас, который сбросили с дрона, попал в проезжую часть Купянска. Также в результате обстрела Купянского района в селе Кругляковка поврежден дом и летняя кухня — погибла 64-летняя женщина.

Разрушенное в результате российских обстрелов здание. Фото: Синегубов

Председатель Харьковской ОВА отметил, что в Харьковском районе в с. Черкасская Лозовая в результате вражеского обстрела в 15:25 поврежден частный дом. Во время обстрела пострадали 45-летний мужчина, 38-летняя женщина, двухлетняя девочка, мальчики пяти и 15 лет.

Последствия российской атаки на Харьковскую область. Фото: Синегубов

Обстрелы продолжались и вечером:

В результате атаки по Купянску в 16:40 пострадал 77-летний мужчина.

Во время атаки на Купянск в 21:43 были повреждены четыре дома, три хозяйственных постройки и автомобиль.

Поврежденный в результате атак автомобиль. Фото: Синегубов

В ночь на 11 октября российская армия также нанесла удары по региону. Синегубов заявил, что в 01:15 в результате обстрела в городе Люботин Харьковского района горела трава площадью 200 квадратных метров. Также около 04:03 в Купянске враг обстрелял один из домов, на месте поднялся пожар.

Дом, разрушенный при ударе по Харьковщине. Фото: Синегубов

Ситуация на фронте

Глава Харьковской ОВА сообщил, что на Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия.

"Здесь произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска и Тихого", — написал Синегубов.

Он добавил, что на Купянском направлении количество боестолкновений составило 14 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки.

Напомним, в Харькове пьяный мужчина 10 октября поджег кассовую зону на автозаправочной станции в Шевченковском районе. Злоумышленника задержали правоохранители.

Также мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе не хватает работников в коммунальных и экстренных службах. Такая ситуация, по его словам, сложилась из-за войны.