Росіяни обстріляли Харківську область дронами "Шахед" — є поранені

Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

У Харківській області Росія продовжує атакувати мирних мешканців, використовуючи для дрони типу "Шахед". За останню добу близько 15 населених пунктів області стали мішенями артилерійських та мінометних ударів ворога.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів

Серед атакованих міст та сіл — Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча, Синьківка, Іванівка, Берестове та інші. Також зафіксовані авіаудари по містам Липці, Борщова та Вільча.

Сьогодні село Козача Лопань Харківського району потрапило під атаку БпЛА "Шахед", внаслідок чого загорівся дах будинку та гараж.

Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Ввечері у місті Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та господарчі споруди, проте без постраждалих.

Вночі у селі Константівка Чугуївського району було зафіксовано "приліт" ворожого обладнання на територію, проте і в цьому випадку вдалося уникнути жертв.

У селі Липці Харківського району внаслідок обстрілу горіла покинута будівля. Інформація щодо потерпілих не надходила.

В селі Коротич Харківського району ворог завдав удару по одній із установ. Пошкоджені гаражні бокси та два транспортні засоби. Без постраждалих.

"Відбувся ворожий обстріл села Слобожанське Харківського району, внаслідок якого зруйновано приватний будинок. Отримала поранення 50-річна жінка", — пише очільник області.

А у місті Лозова внаслідок удару горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди. Там без постраждалих.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що до цього ворожий дрон впав у районі приватних будинків у передмісті Харкова.

Також загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Пошкоджено нежитлові цивільні приміщення.