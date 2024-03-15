Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росіяни обстріляли Харківську область дронами "Шахед" — є поранені arrow

Росіяни обстріляли Харківську область дронами "Шахед" — є поранені

15 березня 2024 09:38
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росіяни обстріляли Харківську область дронами "Шахед" — є поранені
Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харківській області Росія продовжує атакувати мирних мешканців, використовуючи для дрони типу "Шахед". За останню добу близько 15 населених пунктів області стали мішенями артилерійських та мінометних ударів ворога.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Наслідки обстрілів 

Серед атакованих міст та сіл — Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча, Синьківка, Іванівка, Берестове та інші. Також зафіксовані авіаудари по містам Липці, Борщова та Вільча.

Сьогодні село Козача Лопань Харківського району потрапило під атаку БпЛА "Шахед", внаслідок чого загорівся дах будинку та гараж. 

Росіяни обстріляли Харківську область дронами "Шахед" — є поранені - фото 1
Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Ввечері у місті Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та господарчі споруди, проте без постраждалих.

Вночі у селі Константівка Чугуївського району було зафіксовано "приліт" ворожого обладнання на територію, проте і в цьому випадку вдалося уникнути жертв.

У селі Липці Харківського району внаслідок обстрілу горіла покинута будівля. Інформація щодо потерпілих не надходила.

В селі Коротич Харківського району ворог завдав удару по одній із установ. Пошкоджені гаражні бокси та два транспортні засоби. Без постраждалих.

"Відбувся ворожий обстріл села Слобожанське Харківського району, внаслідок якого зруйновано приватний будинок. Отримала поранення 50-річна жінка", — пише очільник області.

А у місті Лозова внаслідок удару горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди. Там без постраждалих.

Росіяни обстріляли Харківську область дронами "Шахед" — є поранені - фото 2
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що до цього ворожий дрон впав у районі приватних будинків у передмісті Харкова. 

Також загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Пошкоджено нежитлові цивільні приміщення.

пожежа
Харківська область
обстріли
дрон Шахід-136
Олег Синєгубов
дрони
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше