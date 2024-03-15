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Россияне обстреляли Харьковскую область дронами "Шахед" — есть раненые

15 марта 2024 09:38
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне обстреляли Харьковскую область дронами "Шахед" - ранены
Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харьковской области Россия продолжает атаковать мирных жителей, используя для дроны типа "Шахед". За последние сутки около 15 населенных пунктов области стали мишенями артиллерийских и минометных ударов врага.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрелов

Среди атакованных городов и сел — Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелеча, Синьковка, Ивановка, Берестово и другие. Также зафиксированы авиаудары по городам Липцы, Борщева и Вильча.

Сегодня село Казачья Лопань Харьковского района попало под атаку БпЛА "Шахед", в результате чего загорелась крыша дома и гараж.

Россияне обстреляли Харьковскую область дронами "Шахед" — есть раненые - фото 1
Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Вчера в городе Волчанск в результате обстрела повреждены дом и хозяйственные постройки, однако без пострадавших.

Ночью в селе Константовка Чугуевского района было зафиксировано прилет вражеского оборудования на территорию, однако и в этом случае удалось избежать жертв.

В селе Липцы Харьковского района в результате обстрела горело заброшенное здание. Информация о пострадавших не поступала.

В селе Коротич Харьковского района враг нанес удар по одному из учреждений. Повреждены гаражные боксы и два транспортных средства. Без пострадавших.

"Произошел вражеский обстрел села Слобожанское Харьковского района, в результате которого разрушен частный дом. Получила ранение 50-летняя женщина", — пишет глава области.

А в городе Лозовая в результате удара горели конструктивные элементы разрушенного хозяйственного сооружения. Там без пострадавших.

Россияне обстреляли Харьковскую область дронами "Шахед" — есть раненые - фото 2
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что до этого вражеский дрон упал в районе частных домов в пригороде Харькова.

Также захватчики нанесли ракетный удар по Харькову. Повреждены нежилые гражданские помещения.

пожар
Харьковская область
обстрелы
дрон Шахид-136
Олег Синегубов
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