Россияне обстреляли Харьковскую область дронами "Шахед" - ранены

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram

В Харьковской области Россия продолжает атаковать мирных жителей, используя для дроны типа "Шахед". За последние сутки около 15 населенных пунктов области стали мишенями артиллерийских и минометных ударов врага.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Последствия обстрелов

Среди атакованных городов и сел — Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелеча, Синьковка, Ивановка, Берестово и другие. Также зафиксированы авиаудары по городам Липцы, Борщева и Вильча.

Сегодня село Казачья Лопань Харьковского района попало под атаку БпЛА "Шахед", в результате чего загорелась крыша дома и гараж.

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Вчера в городе Волчанск в результате обстрела повреждены дом и хозяйственные постройки, однако без пострадавших.

Ночью в селе Константовка Чугуевского района было зафиксировано прилет вражеского оборудования на территорию, однако и в этом случае удалось избежать жертв.

В селе Липцы Харьковского района в результате обстрела горело заброшенное здание. Информация о пострадавших не поступала.

В селе Коротич Харьковского района враг нанес удар по одному из учреждений. Повреждены гаражные боксы и два транспортных средства. Без пострадавших.

"Произошел вражеский обстрел села Слобожанское Харьковского района, в результате которого разрушен частный дом. Получила ранение 50-летняя женщина", — пишет глава области.

А в городе Лозовая в результате удара горели конструктивные элементы разрушенного хозяйственного сооружения. Там без пострадавших.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что до этого вражеский дрон упал в районе частных домов в пригороде Харькова.

Также захватчики нанесли ракетный удар по Харькову. Повреждены нежилые гражданские помещения.