Росіяни обстріляли місто на Харківщині — є поранені
Сьогодні, 3 квітня, близько 18:20, збройні сили РФ нанесли ракетний удар по місту Мерефа на Харківщині. Отримала поранення 55-річна жінка.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Наслідки обстрілу
За даними слідства, ракетний удар спричинив серйозні пошкодження будівлям цивільного підприємства, спричинивши пожежу. Наразі працівники екстрених служб працюють на місці події для ліквідації наслідків і надання допомоги постраждалим.
За попередніми даними, унаслідок обстрілу 55-річна жінка отримала поранення. Також внаслідок ракетного удару пошкоджено будинки: вибиті вікна та пошкоджені дахи. Місцеві мешканці зазначають, що обстановка наразі залишається напруженою, а місто перебуває під великим стресом через цей трагічний випадок.
За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК. Наразі рятувальні та правоохоронні органи здійснюють розслідування і приймають необхідні заходи для забезпечення безпеки місцевого населення.
-
Прокурори фіксують наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
-
Прокурори фіксують наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
-
Прокурори фіксують наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
-
Прокурори фіксують наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
Нагадаємо, що у Харківській області пролунав вибух. Повідомляється про використання російської керованої авіабомби КАБ-1500.
Також ми писали про те, що у лікарні помер 11-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок обстрілів села Новоосинове у Куп'янському районі на Харківщині. Напередодні загинув батько хлопчика.
Читайте Новини.LIVE!