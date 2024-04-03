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Росіяни обстріляли місто на Харківщині — є поранені

3 квітня 2024 21:57
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росіяни обстріляли місто на Харківщині — є поранені
Прокурори фіксують наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, 3 квітня, близько 18:20, збройні сили РФ нанесли ракетний удар по місту Мерефа на Харківщині. Отримала поранення 55-річна жінка. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Наслідки обстрілу 

За даними слідства, ракетний удар спричинив серйозні пошкодження будівлям цивільного підприємства, спричинивши пожежу. Наразі працівники екстрених служб працюють на місці події для ліквідації наслідків і надання допомоги постраждалим.

За попередніми даними, унаслідок обстрілу 55-річна жінка отримала поранення. Також внаслідок ракетного удару пошкоджено будинки: вибиті вікна та пошкоджені дахи. Місцеві мешканці зазначають, що обстановка наразі залишається напруженою, а місто перебуває під великим стресом через цей трагічний випадок.

За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК. Наразі рятувальні та правоохоронні органи здійснюють розслідування і приймають необхідні заходи для забезпечення безпеки місцевого населення.

  • Росіяни обстріляли місто на Харківщині — є поранені - фото 1
    Прокурори фіксують наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Росіяни обстріляли місто на Харківщині — є поранені - фото 2
    Прокурори фіксують наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Росіяни обстріляли місто на Харківщині — є поранені - фото 3
    Прокурори фіксують наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Росіяни обстріляли місто на Харківщині — є поранені - фото 4
    Прокурори фіксують наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Нагадаємо, що у Харківській області пролунав вибух. Повідомляється про використання російської керованої авіабомби КАБ-1500.

Також ми писали про те, що у лікарні помер 11-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок обстрілів села Новоосинове у Куп'янському районі на Харківщині. Напередодні загинув батько хлопчика.

Харківська область
обстріли
прокуратура
ракета
поранення

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