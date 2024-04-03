Россияне обстреляли город на Харьковщине — есть раненые
Сегодня, 3 апреля, около 18:20, вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по городу Мерефа в Харьковской области . Получила ранение 55-летняя женщина.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Последствия обстрела
По данным следствия, ракетный удар нанес серьезные повреждения зданиям гражданского предприятия, нанеся пожар. На данный момент работники экстренных служб работают на месте происшествия для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.
По предварительным данным, в результате обстрела 55-летняя женщина получила ранения. Также в результате ракетного удара повреждены дома: выбиты окна и повреждены крыши. Местные жители отмечают, что обстановка остается напряженной, а город находится под большим стрессом из-за этого трагического случая.
По предварительным данным, атака была совершена противокорабельной ракетой Х-59МК. В настоящее время спасательные и правоохранительные органы осуществляют расследование и принимают необходимые меры по обеспечению безопасности местного населения.
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Прокуроры фиксируют последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Прокуроры фиксируют последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Прокуроры фиксируют последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Прокуроры фиксируют последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
Напомним, что в Харьковской области раздался взрыв. Сообщается об использовании российской управляемой авиабомбы КАБ-1500.
Также мы писали о том, что в больнице скончался 11-летний парень, получивший ранения в результате обстрелов села Новоосиново в Купянском районе Харьковской области. Накануне отец мальчика погиб.
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