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Россияне обстреляли город на Харьковщине — есть раненые

3 апреля 2024 21:57
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне обстреляли город на Харьковщине - есть раненые
Прокуроры фиксируют последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня, 3 апреля, около 18:20, вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по городу Мерефа в Харьковской области . Получила ранение 55-летняя женщина.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Последствия обстрела

По данным следствия, ракетный удар нанес серьезные повреждения зданиям гражданского предприятия, нанеся пожар. На данный момент работники экстренных служб работают на месте происшествия для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.

По предварительным данным, в результате обстрела 55-летняя женщина получила ранения. Также в результате ракетного удара повреждены дома: выбиты окна и повреждены крыши. Местные жители отмечают, что обстановка остается напряженной, а город находится под большим стрессом из-за этого трагического случая.

По предварительным данным, атака была совершена противокорабельной ракетой Х-59МК. В настоящее время спасательные и правоохранительные органы осуществляют расследование и принимают необходимые меры по обеспечению безопасности местного населения.

  • Россияне обстреляли город на Харьковщине — есть раненые - фото 1
    Прокуроры фиксируют последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Россияне обстреляли город на Харьковщине — есть раненые - фото 2
    Прокуроры фиксируют последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Россияне обстреляли город на Харьковщине — есть раненые - фото 3
    Прокуроры фиксируют последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Россияне обстреляли город на Харьковщине — есть раненые - фото 4
    Прокуроры фиксируют последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Напомним, что в Харьковской области раздался взрыв. Сообщается об использовании российской управляемой авиабомбы КАБ-1500.

Также мы писали о том, что в больнице скончался 11-летний парень, получивший ранения в результате обстрелов села Новоосиново в Купянском районе Харьковской области. Накануне отец мальчика погиб.

Харьковская область
обстрелы
прокуратура
ракета
ранение

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