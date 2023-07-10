Росіяни обстріляли селище біля лінії фронту на Харківщині: є поранений

Постріли із системи "Град". (Фото ілюстративне) Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні окупанти обстріляли смт Дворічна Куп'янського району. В результаті ворожого удару постраждав 64-річний чоловік.

Про це повідомляють у Харківській ОВА.

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Стан постраждалого

Селище Дворічна знаходиться поряд з лінією фронту, населені пункти які йдуть за нею наразі знаходяться під контролем окупантів. Більшість людей звідси поїхали через небезпеку, але певна частина населення залишилась. Так, сьогодні під час чергового обстрілу поранення отримав чоловік 64 років.

"Медики діагностували у нього осколкове дотичне поранення грудної клітини. Стан потерпілого задовільний", — розповідають у Харківській ОВА.

Наслідки обстрілів області

Також протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Уди, Дворічна, Красне Перше та інші населені пункти. Пошкоджено приватні житлові та багатоквартирні будинки.

В районах Колодязного та Кислівки Куп'янського району ворог використав бойову авіацію.

Нагадаємо, що Пес Патрон потрапив під ворожий обстріл на Харківщині. Разом зі своїми колегами з ДСНС він брав участь у розмінуванні в районі Балаклії.

Також ми писали про те, що ворожим артилерійським вогнем обстріляно станцію "Одноробівка". Прямим влучанням знищено безпосередньо приміщення станції.