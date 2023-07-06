На Харківщині ворог обстріляв та знищив залізничну станцію
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районі Плетенівки Чугуївського району. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли Гатища Чугуївського району, Ветеринарного, Козачої Лопані, Зеленого Харківського району. Також сьогодні під ворожем вогнем знаходилась залізнична станція в Золочівській громаді.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки обстрілів
На Куп’янському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка.
У с. Козача Лопань в результаті ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, без постраждалих.
О 14:45 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу військовими РФ пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Отримав поранення чоловік 54 років, госпіталізований у середньому стані.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України
Знищення залізничної станції
За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, об 11:00 годині сьогодні ворожим артилерійським вогнем обстріляно станцію "Одноробівка". Прямим влучанням знищено безпосередньо приміщення станції. Жертв немає.
Нагадаємо, що напередодні ворог обстріляв місто Первомайський на Харківщині. Внаслідок вибуху сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. Серед постраждалих є діти.
Також ми писали про те, що до цього ворог завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані та Вовчанська.