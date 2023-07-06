На Харківщині ворог обстріляв та знищив залізничну станцію

Пожежа на залізничній станції "Одноробівка". Фото: голова Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районі Плетенівки Чугуївського району. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли Гатища Чугуївського району, Ветеринарного, Козачої Лопані, Зеленого Харківського району. Також сьогодні під ворожем вогнем знаходилась залізнична станція в Золочівській громаді.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів

На Куп’янському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка.

У с. Козача Лопань в результаті ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, без постраждалих.

Пошкоджені будинки внаслідок обстрілу. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

О 14:45 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу військовими РФ пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Отримав поранення чоловік 54 років, госпіталізований у середньому стані.

Пошкоджені будинки внаслідок обстрілу. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України

Знищення залізничної станції

За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, об 11:00 годині сьогодні ворожим артилерійським вогнем обстріляно станцію "Одноробівка". Прямим влучанням знищено безпосередньо приміщення станції. Жертв немає.

Пожежа на залізничній станції "Одноробівка". Фото: голова Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка

Нагадаємо, що напередодні ворог обстріляв місто Первомайський на Харківщині. Внаслідок вибуху сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. Серед постраждалих є діти.

Також ми писали про те, що до цього ворог завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані та Вовчанська.