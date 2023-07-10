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Россияне обстреляли поселок у линии фронта в Харьковской области: есть раненый

10 июля 2023 14:58
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне обстреляли поселок у линии фронта в Харьковской области: есть раненый
Выстрелы из системы "Град". (Фото иллюстративное) Фото: Генштаб ВСУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района. В результате вражеского удара пострадал 64-летний мужчина.

Об этом сообщают в Харьковской ОВА.

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Состояние пострадавшего

Поселок Двуречная находится рядом с линией фронта, населенные пункты следующих за ней находятся под контролем оккупантов. Большинство людей отсюда уехали из-за опасности, но определенная часть населения осталась. Так, сегодня во время очередного обстрела ранения получил мужчина 64 года.

"Медики диагностировали у него осколочное касательное ранение грудной клетки. Состояние пострадавшего удовлетворительное", — рассказывают в Харьковской ОВА.

Последствия обстрелов области

Также за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Уды, Двуречная, Красное Первое и другие населенные пункты. Повреждены частные жилые и многоквартирные дома.

В районах Колодезного и Кисловки Купянского района враг использовал боевую авиацию.

Напомним, что Пес Патрон попал под вражеский обстрел на Харьковщине. Вместе со своими коллегами из ГСЧС он участвовал в разминировании в районе Балаклеи.

Также мы писали о том, что вражеским артиллерийским огнем обстреляна станция "Одноробовка" . Прямым попаданием уничтожено непосредственно помещение станции. 

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