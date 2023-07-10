Россияне обстреляли поселок у линии фронта в Харьковской области: есть раненый
Сегодня оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района. В результате вражеского удара пострадал 64-летний мужчина.
Об этом сообщают в Харьковской ОВА.
Состояние пострадавшего
Поселок Двуречная находится рядом с линией фронта, населенные пункты следующих за ней находятся под контролем оккупантов. Большинство людей отсюда уехали из-за опасности, но определенная часть населения осталась. Так, сегодня во время очередного обстрела ранения получил мужчина 64 года.
"Медики диагностировали у него осколочное касательное ранение грудной клетки. Состояние пострадавшего удовлетворительное", — рассказывают в Харьковской ОВА.
Последствия обстрелов области
Также за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.
В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Уды, Двуречная, Красное Первое и другие населенные пункты. Повреждены частные жилые и многоквартирные дома.
В районах Колодезного и Кисловки Купянского района враг использовал боевую авиацию.
Напомним, что Пес Патрон попал под вражеский обстрел на Харьковщине. Вместе со своими коллегами из ГСЧС он участвовал в разминировании в районе Балаклеи.
Также мы писали о том, что вражеским артиллерийским огнем обстреляна станция "Одноробовка" . Прямым попаданием уничтожено непосредственно помещение станции.