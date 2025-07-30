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Головна Харків Росіяни обстріляли склад на Харківщині — поліція розкрила деталі

Росіяни обстріляли склад на Харківщині — поліція розкрила деталі

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 21:53
Окупанти знищили склад у Васищевому - Болвінов розкрив деталі
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: facebook Сергія Болвінова

У середу, 30 липня, російські війська завдали ракетного удару по населеному пункту Васищеве на Харківщині. Ворог випустив дві ракети, ймовірно зенітного ракетного комплексу С-400, одна з яких влучила в продовольчий склад.

Про це повідомляє начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

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Пост Болвінова. Фото: скриншот

Окупанти знищили склад у Васищевому

"Це були дві ракети до ЗРК С-400 — під ударом Васищеве. Росіяни атакували продуктовий склад, загинув 63-річний чоловік", — повідомив Болвінов.

Також, за словами посадовця, внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро осіб. У них зафіксовано тяжкі вибухові травми, контузії та порізи, отримані через уламки скла.

Троє чоловіків і дві жінки, всі — місцеві жителі, наразі перебувають у лікарні, де їм надають першу медичну допомогу. Усі постраждалі є цивільними.

"Через сильну пожежу після удару працювати на місці складно, наразі маємо лише попередні висновки вибухотехніків. Та вже точно зрозуміло: росіяни знову прицільно б’ють по скупченню мирних людей", — зазначив Болвінов.

Росіяни обстріляли склад на Харківщині — поліція розкрила деталі - фото 2
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: facebook Сергія Болвінова
Росіяни обстріляли склад на Харківщині — поліція розкрила деталі - фото 3
Росіяни вдарили по Харківщині. Фото: facebook Сергія Болвінова

Нагадаємо, що  голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти вдарили по складу з продуктами.

Також ворог знову атакував центр Сум, пошкоджено будівлю ОВА.

росіяни Харківська область обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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