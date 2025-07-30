Оккупанты уничтожили склад в Васищево - Болвинов раскрыл детали

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: facebook Сергея Болвинова

В среду, 30 июля, российские войска нанесли ракетный удар по населенному пункту Васищево на Харьковщине. Враг выпустил две ракеты, вероятно зенитного ракетного комплекса С-400, одна из которых попала в продовольственный склад.

Об этом сообщает начальник Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

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Оккупанты уничтожили склад в Васищево

"Это были две ракеты к ЗРК С-400 — под ударом Васищево. Россияне атаковали продуктовый склад, погиб 63-летний мужчина", — сообщил Болвинов.

Также, по словам чиновника, в результате обстрела пострадали пять человек. У них зафиксированы тяжелые взрывные травмы, контузии и порезы, полученные из-за осколков стекла.

Трое мужчин и две женщины, все — местные жители, сейчас находятся в больнице, где им оказывают первую медицинскую помощь. Все пострадавшие являются гражданскими.

"Из-за сильного пожара после удара работать на месте сложно, пока есть только предварительные выводы взрывотехников. Но уже точно понятно: россияне снова прицельно бьют по скоплению мирных людей", — отметил Болвинов.

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: facebook Сергея Болвинова

Россияне ударили по Харьковской области. Фото: facebook Сергея Болвинова

Напомним, что председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты ударили по складу с продуктами.

Также враг снова атаковал центр Сум, повреждено здание ОВА.