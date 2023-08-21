Росіяни обстріляли центр Куп'янськ на Харківщині: є постраждалі
Вчора протягом всього дня ворог безперервно з артилерії обстрілював м. Куп'янськ. Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки обстрілів
Внаслідок обстрілів центру Куп'янська пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення "Нової пошти", будівлю закладу освіти та інші цивільні об'єкти.
"Пошкоджень зазнали 11 цивільних людей. В тому числі фельдшер "швидкої", що надавав допомогу постраждалим", — розповідає очільник області.
У м. Вовчанськ Чугуївського району через ворожий обстріл загинув чоловік 71 року. В місті пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров'я.
Внаслідок обстрілу с. Колісниківка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок та газопровід.
Сьогодні близько 8:00 ранку ворог обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Пошкоджено навчальний заклад. Інформація щодо постраждалих встановлюється.
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Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що тривають заходи з евакуації цивільного населення з наближених до лінії фронту громад Куп'янського району.
Також ми писали про те, що під час атаки по місту Куп'янськ загинула 61-річна жінка і ще одна зазнала поранення.