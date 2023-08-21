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Росіяни обстріляли центр Куп'янськ на Харківщині: є постраждалі

21 серпня 2023 11:29
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росіяни обстріляли центр Куп'янськ на Харківщині: є постраждалі
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Фото: Поліція Харківської області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Вчора протягом всього дня ворог безперервно з артилерії обстрілював м. Куп'янськ. Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів

Внаслідок обстрілів центру Куп'янська пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення "Нової пошти", будівлю закладу освіти та інші цивільні об'єкти. 

"Пошкоджень зазнали 11 цивільних людей. В тому числі фельдшер "швидкої", що надавав допомогу постраждалим", — розповідає очільник області. 

У м. Вовчанськ Чугуївського району через ворожий обстріл загинув чоловік 71 року. В місті пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров'я.

Внаслідок обстрілу с. Колісниківка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок та газопровід.  

Сьогодні близько 8:00 ранку ворог обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Пошкоджено навчальний заклад. Інформація щодо постраждалих встановлюється.

  • Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що тривають заходи з евакуації цивільного населення з наближених до лінії фронту громад Куп'янського району

Також ми писали про те, що під час атаки по місту Куп'янськ загинула 61-річна жінка і ще одна зазнала поранення

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