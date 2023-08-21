Россияне обстреляли центр Купянск в Харьковской области: есть пострадавшие

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области

Вчера в течение всего дня враг непрерывно из артиллерии обстреливал г. Купянск. Также под огнем окупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Последствия обстрелов

В результате обстрелов центра Купянска повреждены частные дома, здания предприятий, отделение "Новой почты", здание учебного заведения и другие гражданские объекты.

"Повреждения получили 11 гражданских людей. В том числе фельдшер "скорой", оказывавший помощь пострадавшим", — рассказывает глава области.

В г. Волчанск Чугуевского района из-за вражеских обстрелов погиб мужчина 71 года. В городе поврежден частный дом, квартира в многоквартирном доме, здание заведения здравоохранения.

В результате обстрела с. Колесниковка Купянского района поврежден частный дом и газопровод.

Сегодня около 8:00 утра враг обстрелял с. Волчанские Хутора Чугуевского района. Повреждено учебное заведение. Информация о пострадавших устанавливается.

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram 1/7 _ 7

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что продолжаются мероприятия по эвакуации гражданского населения из приближенных к линии фронта общин Купянского района .

Также мы писали о том, что во время атаки по городу Купянск погибла 61-летняя женщина и еще одна получила ранения .