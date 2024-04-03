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Росіяни посилили обстріли Харківщини авіабомбами — Синєгубов

3 квітня 2024 20:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росіяни посилили обстріли Харківщини авіабомбами — Синєгубов
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, російські військові з посиленою активністю обстрілюють територію Харківщини авіабомбами. Населені пункти Богодухівського та Харківського районів, зокрема Липці, стали об’єктами обстрілу.

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив в ефірі національного марафону "Єдині новини".

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"Російська сторона б’є по цивільній і транспортній інфраструктурі, а також застосовує авіабомби проти мостових переправ. Удари керованими авіабомбами фіксуються по всій лінії фронту", — зазначив голова ОВА.

Проведені обстріли вже призвели до серйозних руйнувань. Населений пункт Липці постраждав від нападів, і руйнівна сила авіабомб демонструється достатньо очевидно.

Синєгубов нагадав також, що ворог двічі застосував керований боєприпас по Харкову

"Це можна назвати різновидом КАБ, але це трохи інший вид зброї", — зауважив він.

Нагадаємо, що в українському інформаційному просторі з’являються повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо проведення евакуації з Харкова та його околиць через ймовірне оточення міста російськими окупантами. Втім, ця інформація є ворожою інформаційно-психологічною операцією. 

Також ми писали про те, що в Україні шириться інформація про те, що росіяни готують наступ на Харків. Однак за словами начальника харківського гарнізону, бригадного генерала Сергія Мельника, якихось наступальних дій поки що від окупантів не передбачається.

Харків
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов
авіабомба

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