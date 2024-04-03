Росіяни посилили обстріли Харківщини авіабомбами — Синєгубов
За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, російські військові з посиленою активністю обстрілюють територію Харківщини авіабомбами. Населені пункти Богодухівського та Харківського районів, зокрема Липці, стали об’єктами обстрілу.
Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив в ефірі національного марафону "Єдині новини".
Обстріли Харківщини
"Російська сторона б’є по цивільній і транспортній інфраструктурі, а також застосовує авіабомби проти мостових переправ. Удари керованими авіабомбами фіксуються по всій лінії фронту", — зазначив голова ОВА.
Проведені обстріли вже призвели до серйозних руйнувань. Населений пункт Липці постраждав від нападів, і руйнівна сила авіабомб демонструється достатньо очевидно.
Синєгубов нагадав також, що ворог двічі застосував керований боєприпас по Харкову
"Це можна назвати різновидом КАБ, але це трохи інший вид зброї", — зауважив він.
Нагадаємо, що в українському інформаційному просторі з’являються повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо проведення евакуації з Харкова та його околиць через ймовірне оточення міста російськими окупантами. Втім, ця інформація є ворожою інформаційно-психологічною операцією.
Також ми писали про те, що в Україні шириться інформація про те, що росіяни готують наступ на Харків. Однак за словами начальника харківського гарнізону, бригадного генерала Сергія Мельника, якихось наступальних дій поки що від окупантів не передбачається.
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