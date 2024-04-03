Россияне усилили обстрелы Харьковщины авиабомбами — Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov

По информации начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова , российские военные с усиленной активностью обстреливают территорию Харьковщины авиабомбами. Населённые пункты Богодуховского и Харьковского районов, в частности, Липцы, стали объектами обстрела.

Об этом начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в эфире национального марафона "Единые новости".

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"Российская сторона бьет по гражданской и транспортной инфраструктуре, а также применяет авиабомбы против мостовых переправ. Удары управляемыми авиабомбами фиксируются по всей линии фронта", — отметил глава ОВА.

Произведенные обстрелы уже привели к серьезным разрушениям. Населенный пункт Липцы пострадал от нападений, и разрушительная сила авиабомб демонстрируется достаточно очевидно.

Синегубов напомнил также, что враг дважды применил управляемый боеприпас по Харькову.

"Это можно назвать разновидностью КАБ, но это несколько иной вид оружия", — заметил он.

Напомним, что в украинском информационном пространстве появляются сообщения якобы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о проведении эвакуации из Харькова и его окрестностей из-за предполагаемого окружения города российскими оккупантами. Впрочем, эта информация является враждебной информационно-психологической операцией.

Также мы писали о том, что в Украине распространяется информация о том, что россияне готовят наступление на Харьков. Однако по словам начальника харьковского гарнизона, бригадного генерала Сергея Мельника, каких-либо наступательных действий пока от оккупантов не предвидится.