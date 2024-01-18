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Росіяни постійно обстрілюють житлові квартали Куп'янського району, — МВА

18 січня 2024 07:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни постійно обстрілюють житлові квартали Куп'янського району, — МВА
Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Під ворожим вогнем окупантів постійно перебуває Куп'янський район Харківської області. Ворог цілить саме в критичну інфраструктуру, щоб завдати шкоди цивільному населенню.

Про це повідомив начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін в ефірі телемарафону.

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За словами Беседіна, росіяни постійно б'ють по Куп'янщині. Попередня доба не стала виключенням, є пошкодження критичної інфраструктури. Зараз комунальники працюють над відновленням. 

"Ворог цілить саме в критичну інфраструктуру, щоб завдати шкоди цивільному населенню, яке не має відношення до війни", — розповідає він.

Крім того, начальник МВА нагадав про евакуацію з прифронтових населених пунктів. Він каже, що місцеві виїжджають дуже неохоче, хоча обов’язкова евакуація для сімей з дітьми триває вже понад рік.

"Дітей вивезли, а от ті, хто лишився, написали письмову відмову від евакуації", — повідомляє Беседін. 

Нагадаємо, на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію цивільного населення через постійні обстріли ворога. Йдеться про Кіндрашівську та Курилівську громади Куп'янського району.

Як відомо, в цих громадах перебуває 3043 особи, серед яких майже три сотні дітей. 

Харківська область
обстріли
будинок
війна в Україні

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