Росіяни постійно обстрілюють житлові квартали Куп'янського району, — МВА
Під ворожим вогнем окупантів постійно перебуває Куп'янський район Харківської області. Ворог цілить саме в критичну інфраструктуру, щоб завдати шкоди цивільному населенню.
Про це повідомив начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін в ефірі телемарафону.
Обстріли Куп'янського району на Харківщині
За словами Беседіна, росіяни постійно б'ють по Куп'янщині. Попередня доба не стала виключенням, є пошкодження критичної інфраструктури. Зараз комунальники працюють над відновленням.
"Ворог цілить саме в критичну інфраструктуру, щоб завдати шкоди цивільному населенню, яке не має відношення до війни", — розповідає він.
Крім того, начальник МВА нагадав про евакуацію з прифронтових населених пунктів. Він каже, що місцеві виїжджають дуже неохоче, хоча обов’язкова евакуація для сімей з дітьми триває вже понад рік.
"Дітей вивезли, а от ті, хто лишився, написали письмову відмову від евакуації", — повідомляє Беседін.
Нагадаємо, на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію цивільного населення через постійні обстріли ворога. Йдеться про Кіндрашівську та Курилівську громади Куп'янського району.
Як відомо, в цих громадах перебуває 3043 особи, серед яких майже три сотні дітей.
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