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Россияне постоянно обстреливают жилые кварталы Купянского района, — МВА

18 января 2024 07:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне постоянно обстреливают жилые кварталы Купянского района, — МВА
Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Под вражеским огнем оккупантом постоянно находится Купянский район Харьковской области. Враг целит именно в критическую инфраструктуру, чтобы нанести вред гражданскому населению.

Об этом сообщил начальник Купянской МВА Андрей Беседин в эфире телемарафона.

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По словам Беседина, россияне постоянно б'ют по Купянщине. Предыдущие сутки не стали исключением, есть повреждение критической инфраструктуры. Сейчас коммунальщики работают над восстановлением.

"Враг целит именно в критическую инфраструктуру, чтобы нанести вред гражданскому населению, не имеющему отношения к войне", — рассказывает он.

Кроме того, начальник МВА напомнил об эвакуации из прифронтовых населенных пунктов. Он говорит, что местные выезжают очень неохотно, хотя обязательная эвакуация для семей с детьми продолжается уже больше года.

"Детей вывезли, а вот оставшиеся написали письменный отказ от эвакуации", — сообщает Беседин.

Напомним, в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию гражданского населения из-за постоянных обстрелов врага. Речь идет о Кондрашовской и Куриловской громадах Купянского района.

Как известно, в этих громадах находятся 3043 человека, среди которых почти триста детей.

Харьковская область
обстрелы
дом
война в Украине

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