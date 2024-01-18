Россияне постоянно обстреливают жилые кварталы Купянского района, — МВА
Под вражеским огнем оккупантом постоянно находится Купянский район Харьковской области. Враг целит именно в критическую инфраструктуру, чтобы нанести вред гражданскому населению.
Об этом сообщил начальник Купянской МВА Андрей Беседин в эфире телемарафона.
Обстрелы Купянского района Харьковской области
По словам Беседина, россияне постоянно б'ют по Купянщине. Предыдущие сутки не стали исключением, есть повреждение критической инфраструктуры. Сейчас коммунальщики работают над восстановлением.
"Враг целит именно в критическую инфраструктуру, чтобы нанести вред гражданскому населению, не имеющему отношения к войне", — рассказывает он.
Кроме того, начальник МВА напомнил об эвакуации из прифронтовых населенных пунктов. Он говорит, что местные выезжают очень неохотно, хотя обязательная эвакуация для семей с детьми продолжается уже больше года.
"Детей вывезли, а вот оставшиеся написали письменный отказ от эвакуации", — сообщает Беседин.
Напомним, в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию гражданского населения из-за постоянных обстрелов врага. Речь идет о Кондрашовской и Куриловской громадах Купянского района.
Как известно, в этих громадах находятся 3043 человека, среди которых почти триста детей.
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