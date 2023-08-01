Росіяни продовжують обстрілювати Харків та область: є постраждалі

Наслідки атаки по Харкову. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Богодухівського, Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів. Зокрема, вночі Харків був атакований дронами типу Shahed.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Близько опівночі ворог завдав по Харкову ударів дронами типу Shahed. Зафіксоване влучання у триповерхову будівлю навчального. Отримав поранення та був госпіталізований 63-річний охоронець.

"У Салтівському районі майже повністю зруйновано триповерхову будівлю навчального закладу, пошкоджено автомобілі містян", — розповідає подробиці нічної атаки Харківська обласна прокуратура.

Ще три "прильоти" зафіксовані на території спорткомплексу у Шевченківському районі. Пошкоджена двоповерхова будівля. Отримав поранення та був госпіталізований 63-річний охоронець.

Прокурори фіксують наслідки обстрілу у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокурори фіксують наслідки обстрілу у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокурори фіксують наслідки обстрілу у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокурори фіксують наслідки обстрілу у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокурори фіксують наслідки обстрілу у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокурори фіксують наслідки обстрілу у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокурори фіксують наслідки обстрілу у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 1 / 7

Наслідки обстрілів області

Протягом минулої доби військові РФ наносили удари по Харкову, а також населеним пунктам Ізюмського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Новомлинськ та інші населені пункти. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

За даними слідства, 31 липня близько 9:30 ЗС РФ завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп‘янського району. Повністю зруйновано приватне домоволодіння.

"За попередніми даними, удар був завданий ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області РФ", — розповідають правоохоронці.

Прокурори фіксують наслідки обстрілу у Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокурори фіксують наслідки обстрілу у Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокурори фіксують наслідки обстрілу у Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокурори фіксують наслідки обстрілу у Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокурори фіксують наслідки обстрілу у Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 1 / 5

Також, 31 липня в селі Дружелюбівка ворожим авіаударом пошкоджено житловий будинок, потерпілих немає.

Прокурори та слідчі поліції документують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, що РФ атакувала Харків ракетами та дронами-камікадзе. Зафіксовано влучання по гуртожитку. Відомо про одного постраждалого.

Також ми до цого писали про те, що внаслідок обстрілу Ізюмського району одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.