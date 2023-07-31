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Ворог продовжує тероризувати Харківщину: троє осіб поранені та одна людина загинула

31 липня 2023 11:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Ворог продовжує тероризувати Харківщину: троє осіб поранені та одна людина загинула
Правоохоронці фікасують наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння завдав удари по населеним пунктам Чугуївського, Богодухівського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілу Ізюмського району одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів

Вчора ввечері ворог завдав ударів по с. Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено приватний житловий будинок.

"На жаль, загинула жінка 74 років. Жінка 53 років та 76-річний чоловік зазнали поранення", — розповідає очільник області. 

У смт Великий Бурлук Куп'янського району близько опівночі російська ракета С-300 влучила в город приватного домогосподарства, пошкоджено приватний будинок та гараж. Без постраждалих.

У Вовчанську пошкоджено 4 житлові будинки, зазнав поранення 84-річний чоловік.

У с. Тимофіївка Богодухівського району ворог скинув з БПЛА дві гранати. Пошкоджено два паркани, постраждалих немає.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що російські загарбники гатили по Харкову. У місті було чути кілька вибухів. Є один травмований.

Також ми писали про те, що на цих вихідних російські війська здійснили мінометний обстріл Вовчанська Харківської області. Внаслідок атаки окупантів є поранений.

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