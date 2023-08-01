Россияне продолжают обстреливать Харьков и область: есть пострадавшие
За сутки враг обстрелилял населенные пункты Чугуевского, Богодуховского, Харьковского, Изюмского и Купянского районов. В частности, ночью Харьков был атакован дронами типа Shahed.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
Атака Харькова
Около полуночи враг нанес по Харькову удары дронами типа Shahed. Зафиксировано попадание в трехэтажное здание учебного.
"В Салтовском районе почти полностью разрушено трехэтажное здание учебного заведения, повреждены автомобили горожан" , — рассказывает подробности ночной атаки Харьковская областная прокуратура.
Еще три "прилета" зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Повреждено двухэтажное здание. Получил ранение и был госпитализирован 63-летний охранник.
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Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
Последствия обстрелов области
За прошедшие сутки военные РФ наносили удары по Харькову, а также населенным пунктам Изюмского и Купянского районов. В частности, под вражеским огнем находились Уды, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Колодязное, Новомлынск и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.
По данным следствия, 31 июля около 9:30 ВС РФ нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Полностью разрушено частное домовладение.
"По предварительным данным, удар был нанесен ракетой типа С-300 с территории Белгородской области РФ" , — рассказывают правоохранители.
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Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
Также, 31 июля в селе Дружелюбовка вражеским авиаударом поврежден жилой дом, пострадавших нет.
Прокуроры и следователи полиции задокументировали последствия обстрелов.
Напомним, что РФ атаковала Харьков ракетами и дронами-камикадзе . Зафиксировано попадание по общежитию. Известно об одном пострадавшем.
Также мы писали о том, что в результате обстрела Изюмского района один человек погиб и еще двое получили ранения.