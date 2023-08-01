Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Россияне продолжают обстреливать Харьков и область: есть пострадавшие arrow

Россияне продолжают обстреливать Харьков и область: есть пострадавшие

1 августа 2023 12:11
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне продолжают обстреливать Харьков и область: есть пострадавшие
Последствия атаки по Харькову. Фото: Олег Синегубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

За сутки враг обстрелилял  населенные пункты Чугуевского, Богодуховского, Харьковского, Изюмского и Купянского районов. В частности, ночью Харьков был атакован дронами типа Shahed.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

Читайте также:

Атака Харькова

Около полуночи враг нанес по Харькову удары дронами типа Shahed. Зафиксировано попадание в трехэтажное здание учебного. 

"В Салтовском районе почти полностью разрушено трехэтажное здание учебного заведения, повреждены автомобили горожан" , — рассказывает подробности ночной атаки Харьковская областная прокуратура.

Еще три "прилета" зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Повреждено двухэтажное здание. Получил ранение и был госпитализирован 63-летний охранник.

  • Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
1/7 _ 7

Последствия обстрелов области

За прошедшие сутки военные РФ наносили удары по Харькову, а также населенным пунктам Изюмского и Купянского районов. В частности, под вражеским огнем находились Уды, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Колодязное, Новомлынск и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

По данным следствия, 31 июля около 9:30 ВС РФ нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Полностью разрушено частное домовладение.

"По предварительным данным, удар был нанесен ракетой типа С-300 с территории Белгородской области РФ" , — рассказывают правоохранители.

  • Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
1/5 _ 5

Также, 31 июля в селе Дружелюбовка вражеским авиаударом поврежден жилой дом, пострадавших нет.

Прокуроры и следователи полиции задокументировали последствия обстрелов.

Напомним, что РФ атаковала Харьков ракетами и дронами-камикадзе . Зафиксировано попадание по общежитию. Известно об одном пострадавшем.

Также мы писали о том, что в результате обстрела Изюмского района один человек погиб и еще двое получили ранения.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз