Россияне продолжают обстреливать Харьков и область: есть пострадавшие

Последствия атаки по Харькову. Фото: Олег Синегубов / Telegram

За сутки враг обстрелилял населенные пункты Чугуевского, Богодуховского, Харьковского, Изюмского и Купянского районов. В частности, ночью Харьков был атакован дронами типа Shahed.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Около полуночи враг нанес по Харькову удары дронами типа Shahed. Зафиксировано попадание в трехэтажное здание учебного.

"В Салтовском районе почти полностью разрушено трехэтажное здание учебного заведения, повреждены автомобили горожан" , — рассказывает подробности ночной атаки Харьковская областная прокуратура.

Еще три "прилета" зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Повреждено двухэтажное здание. Получил ранение и был госпитализирован 63-летний охранник.

Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram 1/7 _ 7

Последствия обстрелов области

За прошедшие сутки военные РФ наносили удары по Харькову, а также населенным пунктам Изюмского и Купянского районов. В частности, под вражеским огнем находились Уды, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Колодязное, Новомлынск и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

По данным следствия, 31 июля около 9:30 ВС РФ нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Полностью разрушено частное домовладение.

"По предварительным данным, удар был нанесен ракетой типа С-300 с территории Белгородской области РФ" , — рассказывают правоохранители.

Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Прокуроры фиксируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram 1/5 _ 5

Также, 31 июля в селе Дружелюбовка вражеским авиаударом поврежден жилой дом, пострадавших нет.

Прокуроры и следователи полиции задокументировали последствия обстрелов.

Напомним, что РФ атаковала Харьков ракетами и дронами-камикадзе . Зафиксировано попадание по общежитию. Известно об одном пострадавшем.

Также мы писали о том, что в результате обстрела Изюмского района один человек погиб и еще двое получили ранения.