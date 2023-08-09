Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину: серед поранених підліток

Обстріл Харківської області 1 серпня. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов

За минулу добу російські окупанти вчергове обстріляли населені пункти Харківської області. Ворог використовував артилерію, міномети, керовані авіабомби та інше озброєння.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки російських обстрілів

За його словами, внаслідок обстрілу у Козачій Лопані (Харківський район) було пошкоджено шість приватних будинків, в яких сталися пожежі. Двоє чоловіків 67-ми та 66-ти років отримали поранення.

Своєю чергою у Куп'янську постраждав 14-річний хлопець. Його шпиталізували у середньо-важкому стані.

"Протягом дня під постійним вогнем було с. Подоли Куп'янського району. В селі пошкоджено кілька приватних будинків, сталися пожежі. У c. Кучерівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено приватні будинки, автомобілі, сталася лісова пожежа. Внаслідок масованих обстрілів Вовчанська пошкоджено кілька приватних будинків та елеватор", — додав Синєгубов.

Також російська армія вдарила керованою авіабомбою по селищу Куп'янськ-Вузловий (Куп'янський район), постраждала будівля цивільного підприємства.

Крім того, у селі Сірий Яр (Куп'янський район) через обстріли постраждало чотири приватні оселі. Там теж сталися пожежі.

Розмінування в регіоні

Протягом доби піротехніки ДСНС виявили та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.

Ситуація на фронті

"На лінії фронту тривають бої. Ворог здійснив чергову невдалу спробу піти вперед в районі Синьківки, але відступив під вогнем ЗСУ", — підсумував очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо, влада Харківської області розглядає питання організованої евакуації цивільних з прифронтових громад Куп'янського району. Для цього є транспорт, намічені відносно безпечні маршрути, є тимчасове житло для переселенців тощо.