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Россияне продолжают обстреливать Харьковскую область: среди раненых подросток

9 августа 2023 09:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне продолжают обстреливать Харьковскую область: среди раненых подросток
Обстрелы Харьковской области 1 августа. Иллюстративное фото: Олег Синегубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

За минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Харьковской области. Враг использовал артиллерию, минометы, управляемые авиабомбы и другое вооружение.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия российских обстрелов

По его словам, в результате обстрела в Казачьей Лопане (Харьковский район) были повреждены шесть частных домов, в которых произошли пожары. Двое мужчин 67-ми и 66-ти лет получили ранения.

В свою очередь в Купянске пострадал 14-летний парень. Его госпитализировали в среднетяжелом состоянии.

"В течении дня под постоянным огнем было с. Подолы Купянского района. В селе повреждено несколько частных домов, произошли пожары. В с. Кучеровка Купянского района обстрелами повреждены частные дома, автомобили, произошел лесной пожар. В результате массированных обстрелов Волчанска повреждено несколько частных домов и элеватор", — добавил Синегубов.

Также российская армия ударила управляемой авиабомбой по поселку Купянск-Узловой (Купянский район), пострадало здание гражданского предприятия.

Кроме того, в селе Серый Яр (Купянский район) из-за обстрелов пострадали четыре частных дома. Там тоже произошли пожары.

Разминирование в регионе

В течении суток пиротехники ГСЧС обнаружили и обезвредили 68 взрывоопасных предметов.

Ситуация на фронте

"На линии фронта продолжаются бои. Враг предпринял очередную неудачную попытку пойти вперед в районе Синьковки, но отступил под огнем ВСУ", — подытожил глава Харьковской ОВА.

Напомним, власти Харьковской области рассматривают вопросы организованной эвакуации гражданских из прифронтовых общин Купянского района. Для этого есть транспорт, намеченные относительно безопасные маршруты, есть временное жилье для переселенцев.

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