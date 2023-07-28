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Росіяни продовжують використовувати авіабомби проти мешканців Харківщини: є постраждалі

28 липня 2023 13:01
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росіяни продовжують використовувати авіабомби проти мешканців Харківщини: є постраждалі
Прокурори фіксують наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Вчора ввечері ворог завдав удару по с. Новоосинове на Харківщині — пошкоджено 2 житлові будинки та постраждало 5 людей. Також минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Про це розповідають у Харківській обласній прокуратурі

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Наслідки обстрілів 

За даними слідства, 27 липня близько 20:30 російські військові завдали удар по селу Новоосинове Куп‘янського району. Попередньо, двома керованами авіабомбами ФАБ-250.

"Отримали поранення п’ятеро мирних мешканців: троє жінок віком 61, 65 та 72 років та двоє чоловіків 84 та 75 років. Пошкоджено житлові будинки", — розповідають правоохоронці.  

  • Прокурори фіксують наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Прокурори фіксують наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Прокурори фіксують наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Прокурори фіксують наслідки обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Залишки від авіабомби. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Також, за даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, минулої доби від обстрілів потерпали Гур'їв Козачок, Уди, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Фиголівка, Дворічна, Западне та інші населені пункти.

У селах Петропавлівка та Подоли Куп'янського району та Новоплатонівка Ізюмського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі.

У с. Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено зерновий склад.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували наслідки збройної агресії РФ.

Нагадаємо, що до цього ворог завдав удару  авіабомбою по смт Ківшарівка Куп'янського району. З під-завалів будинку дістали тіло 74-річної мирної мешканки.

Також ми писали про те, на Харківщині зазнали атаки Куп'янськ, Вовчанськ, Гур'єв Козачок, Гранов та багато інших. Жертв вдалося уникнути.

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