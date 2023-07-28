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Россияне продолжают использовать авиабомбы против жителей Харьковской области: есть пострадавшие

28 июля 2023 13:01
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне продолжают использовать авиабомбы против жителей Харьковщины: есть пострадавшие
Прокуроры фиксируют последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Вчера вечером враг нанес удар по с. Новоосиново на Харьковщине — повреждены 2 жилых дома и пострадали 5 человек. Также за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Об этом рассказывают в Харьковской областной прокуратуре .

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Последствия обстрелов

По данным следствия, 27 июля около 20:30 российские военные нанесли удар по деревне Новоосиново Купянского района. Предварительно, двумя управляемыми авиабомбами ФАБ-250.

"Получили ранения пятеро мирных жителей: три женщины в возрасте 61, 65 и 72 лет и двое мужчин 84 и 75 лет. Повреждены жилые дома", — рассказывают правоохранители.

  • Прокуроры фиксируют последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуроры фиксируют последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуроры фиксируют последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуроры фиксируют последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Остатки от авиабомбы. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Также, по данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки от обстрелов пострадали Гурьев Казачок, Уды, Бочково, Малая Волчья, Бударки, Фиголовка, Двуречная, Западное и другие населенные пункты.

В селах Петропавловка и Подолы Купянского района и Новоплатоновка Изюмского района из-за вражеских обстрелов произошли лесные пожары.

В с. Шейковка Изюмского района вражеским обстрелом поврежден зерновой склад.

Прокуроры в содействии со следователями полиции собрали вещественные доказательства и задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ.

Напомним, что до этого враг нанес удар авиабомбой по пгт Кившаровка Купянского района. Из подзавалов дома доставили тело 74-летней мирной жительницы.

Также мы писали о том, на Харьковщине подверглись атаки Купянск, Волчанск, Гурьев Казачок, Гранов и многие другие. Жертв удалось избежать.

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